Resta chiuso l’eterno cantiere del Man 

Dunque, l’Ati Ortu-Caredda dovrà lasciare spazio all’impresa Andreoni di Cagliari. Quest’ultima era risultata vincitrice del bando, prima in graduatoria e aggiudicataria dell’appalto con determina dirigenziale della Provincia di Nuoro del 24 dicembre 2018. Poi, però, il primo colpo di scena: una sentenza del Tar Sardegna dell’agosto 2019 cambia le carte in tavola, penalizza l’Andreoni per aver omesso una condanna del suo amministratore unico. Quindi, subentra la seconda classificata, l’Ati Ortu-Caredda. E dà il via ai lavori.

Da mesi le impalcature denotano immobilismo. Deturpano la visuale nella piazza-regno di Costantino Nivola. Il clima natalizio è lontano, così come la fine dei lavori di ampliamento del museo Man di Nuoro. La struttura attesa per vent’anni doveva essere ultimata e consegnata la scorsa primavera, mentre oggi appare impossibile ipotizzare una data.

Da mesi le impalcature denotano immobilismo. Deturpano la visuale nella piazza-regno di Costantino Nivola. Il clima natalizio è lontano, così come la fine dei lavori di ampliamento del museo Man di Nuoro. La struttura attesa per vent’anni doveva essere ultimata e consegnata la scorsa primavera, mentre oggi appare impossibile ipotizzare una data.

«Una sentenza del Consiglio di Stato ha ripristinato la vecchia graduatoria», afferma Tonino Rocca, presidente della struttura museale - l’impresa che eseguiva i lavori si è dovuta fermare. Adesso, dovrà smontare il cantiere, poi arriverà la nuova ditta. Mi auguro quanto prima, ma non sappiamo quando».

Italici paradossi

Tra le pietre e i bronzetti sistemati con cura dall’artista di Orani c’è chi parla di nuovo di eterna incompiuta. L’apertura appare un miraggio, i lavori di accorpamento dell’ex albergo Sotgiu con l’ex Casa Deriu fanno registrare un malinconico 25 per cento. Il verdetto del Consiglio di Stato riscrive tutto, allontana la parola fine e dilata ancora una volta i tempi. «La sentenza è inappellabile», dice Rocca.

Dunque, l’Ati Ortu-Caredda dovrà lasciare spazio all’impresa Andreoni di Cagliari. Quest’ultima era risultata vincitrice del bando, prima in graduatoria e aggiudicataria dell’appalto con determina dirigenziale della Provincia di Nuoro del 24 dicembre 2018. Poi, però, il primo colpo di scena: una sentenza del Tar Sardegna dell’agosto 2019 cambia le carte in tavola, penalizza l’Andreoni per aver omesso una condanna del suo amministratore unico. Quindi, subentra la seconda classificata, l’Ati Ortu-Caredda. E dà il via ai lavori.

Nuovo copione

Adesso il Consiglio di Stato riassegna l’incarico all’Andreoni, «perché la sentenza di condanna in cui è occorso l’amministratore non ha i requisiti di gravità tali da determinare l’esclusione della ditta stessa dal procedimento di gara per l’affidamento dei lavori». Insomma, tutto da rifare per l’opera che la città attende dal 2001, quando l’ambizioso progetto ha iniziato a prendere forma, con l’acquisizione dei due immobili.

«Per noi è fondamentale ultimare i lavori, ci permetterebbe di ampliare l’offerta del museo e allestire le mostre temporanee proprio nella nuova ala», dichiara Tonino Rocca. «Nella storica sede del Man, in via Satta, resterebbero invece le opere della nostra collezione permanente, al momento parecchio sacrificate».

Servizi e modernità

Un museo al passo con i tempi, dove l’esposizione incontra l’intrattenimento in un’esperienza immersiva. Ecco il nuovo Man, almeno stando alle schede progettuali adagiate lungo la recinzione del cantiere in piazza Satta. Con un milione e 245 mila euro dovrebbero sorgere pure un bookshop e un’area caffetteria. Rocca conclude: «Mi auguro solo che il direttore dei lavori, il Rup e l’ufficio tecnico della Provincia accelerino la pratica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata