Ressa per i test e traffico in tilt  

Giancarlo, sessantasettenne di Oristano, è arrivato poco dopo le 9. «Ho commesso il gravissimo errore di imboccare in auto via Peppetto Pau - racconta - sono rimasto imbottigliato fino alle 10.40 prima di riuscire a tornare indietro, parcheggiare altrove e iniziare la fila a piedi. Sono riuscito a fare il tampone solo alle 14». Nel frattempo ha assistito a urla, litigi e e battibecchi tra utenti esasperati dall’attesa. «C’erano centinaia di persone in coda - afferma - la fila arrivava fino alle camere mortuarie, possibile che non si riesca a trovare una soluzione migliore?». Persino molti sanitari sono arivati in ritardo al lavoro perchè non riuscivano a trovare un parcheggio e per il traffico. Nel tentativo di regolare gli accessi sono intervenuti anche tre agenti della polizia locale ma gestire il flusso di arrivi non è stato semplice. «Gli operatori della vigilanza sono molti gentili - di un ventiseienne oristanese, in attesa del secondo tampone - Trovo paradossale, però, che mi sia stato chiesto di fare la fila a piedi, nonostante il rischio che fossi ancora positivo».

Ieri c’è chi si è presentato all’alba al centro tamponi, con la speranza di cavarsela in poco tempo, ma si è trovato di fronte una mole straordinaria di utenti già in fila.

L’unica nota positiva, rispetto al giorno della Befana, è che gli ombrelli sono rimasti chiusi. Per il resto, un’altra giornata da dimenticare ieri al centro tamponi allestito nel parcheggio del San Martino: file interminabili, utenti al limite della sopportazione e medici in affanno. «Le postazioni saranno potenziate» assicura il sindaco Andrea Lutzu. Ma la situazione è difficile e l’aumento dei contagi rischia di mandare nuovamente in tilt il Pronto soccorso.

L’attesa

L’emergenza

Il Covid non allenta la presa, ieri sono stati registrati 67 nuovi casi in città. Il che significa uno sforzo imponente sul fronte del tracciamento dei contatti e prevedibili nuovi disagi all’esterno dell’ospedale San Martino. Il sindaco Lutzu assicura che «ai tre gazebo già presenti se ne aggiungeranno altri due, presumibilmente a partire da lunedì». Poi rivolge un appello ai cittadini affinché si rechino al centro tamponi solo su prescrizione del medico. «Il drive in - precisa - è riservato esclusivamente ai pazienti fragili e disabili». Per lunedì è convocato il Centro operativo comunale, alla presenza di dirigenti e funzionari municipali e non si esclude che per molti venga ripristinato lo smart working.

Il Pronto soccorso

La situazione è estremamente delicata e il sistema sanitario cittadino rischia di collassare davanti ad un nuovo picco di contagi. Il Pronto soccorso resta il sorvegliato speciale: l’area dell’Osservazione breve, adibita al trattamento dei pazienti Covid, ha solo quattro posti che al momento sono al limite. Un solo caso in più determinerebbe la chiusura del reparto ai casi non positivi al virus, come già accaduto nell’autunno 2020.

Oggi e domani, intanto, presso l’hub vaccinale di Sa Rodia, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, si svolgerà la campagna di screening della popolazione scolastica.

