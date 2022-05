Residenza universitaria al traguardo 

Il “mini campus” c’è e a ottobre accoglierà 75 studenti del nuovo anno accademico. Il campus universitario vero e proprio è ancora all'anno zero. L'inaugurazione del nuovo studentato nella restaurata e ammodernata ex Fondazione Brigata Sassari consegna alla città un'opera che come idea risale al 2000. «Al mio primo mandato», ha notato sarcasticamente il sindaco Nanni Campus. Il presidente dell'Ersu di Sassari commenta: «Sono lieto che avvenga alla fine del mio mandato e con quest'opera più i 12 posti letto di via Canopolo possiamo soddisfare la domanda» ma aggiunge pure che «invece per il campus non è stata fatta una manifestazione d’interesse come chiede il codice degli appalti, quindi non può andare avanti il discorso sull’ex Brefotrofio, indicato come alternativa dopo la rinuncia all'area di San Lorenzo per i vincoli della Soprintendenza ai beni archeologici». Insomma, è ancora lontana la soluzione della tormentata vicenda del campus con il finanziamento regionale da 26 milioni di euro che rischiava di essere perduto ed è stato recuperato.

Opera da quasi 10 milioni

Per completare lo studentato tra viale Adua e via Carlo Felice, su progetto del 2009, sono stati impiegati 8 anni, con qualche intoppo che ha costretto a cambiare impresa. «Sono occorsi 9 milioni e 600 mila euro», ha specificato il direttore generale Ersu Libero Meloni. I lavori hanno dovuto rispettare il valore dello storico edificio con le mura rosse, nato alla fine dell'Ottocento come Conceria Dussoni e trasformato dopo la Prima Guerra Mondiale in Fondazione Brigata Sassari per l’accoglienza di orfani di guerra e per ospitare corsi di istruzione per mutilati, grazie a una sottoscrizione a favore delle famiglie dei soldati sardi. La struttura può ospitare sino a 75 studenti grazie a una camera singola e 37 camere doppie, alcune soppalcate e dotate di angolo cottura con cucinino. Tutte le camere hanno il bagno.

Il mini campus

La definizione non è fuori luogo, visto che comprende una sala studio, una sala conferenze e all'esterno un giardino con altalene e scivoli a disposizione della cittadinanza. Di fianco ci sono gli impianti sportivi. Il Comune ha rimesso a nuovo e dotato di manto erboso sintetico il campo di calcio. L'Ersu dovrà completare l’area sportiva realizzando un campo di calcetto, spogliatoi, uffici, servizi e club house a servizio anche dell’impianto sportivo comunale. Il finanziamento di un milione e 300 mila euro c’era già, poi la Regione lo ha cancellato, ma tutta la politica sassarese si è mossa compatta per chiederne il ripristino.