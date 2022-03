Reset Mazzarri: ripartiamo 

Errori soprattutto in fase di uscita, con palle avvelenate perse in zone troppo pericolose. Errori che sarebbero ancor di più fatali col Milan: «Ai ragazzi dirò che se dovessimo essere in giornata e attaccare come piace a noi, dovremo essere anche attenti e sapere che, dovessimo perdere palla, loro sarebbero micidiali in contropiede. Dobbiamo avere equilibrio e, nelle difficoltà, dovremo esser bravi a difenderci. Perché contro squadre così non puoi andare sempre all'arma bianca». A proposito di particolari, Mazzarri ricorda anche i gol subiti su palla inattiva: «Anche se sugli angoli, a parte domenica, non abbiamo una media così negativa. Abbiamo fatto qualche accorgimento, con la sosta avremo più tempo per pensare ad altre cose».

Attenzione a testa e gambe. Soprattutto la testa, perché il Cagliari, dopo la grande rimonta, sembra in debito d'ossigeno proprio mentalmente: «Sappiamo di aver toppato il girone d'andata. Ci siamo messi a correre e questo lo si paga. Quando fai una rincorsa, uno sforzo, ci può essere uno scivolone. Almeno, spero sia solo uno scivolone, per poi rimetterci in carreggiata, sulla falsariga di quel che abbiamo fatto a inizio ritorno». La strada è tracciata. Tatticamente, il Cagliari continua a vestirsi col 3-4-2-1, «perché sabato scorso a La Spezia si è perso per errori tecnici, non eravamo aggressivi. Il modulo non c'entra nulla. Dobbiamo correggere le cose che abbiamo sbagliato. Pensiamo al Milan, giochiamo contro la prima in classifica e proveremo a metterli in difficoltà, come col Napoli. L'importante sarà creare occasioni e fare attenzione a non ripetere certi errori».

Le due sconfitte di fila bruciano, tanto. Ma Mazzarri non vuole fermarsi a guardare quel che è stato. «Con Lazio e Spezia sono stati due ko diversi, ma non dobbiamo perdere convinzione. Quella col Milan sarà una partita nuova».

Avanti Cagliari

Attenti ai particolari

La strada è lunga

Nove giornate alla fine: «Ora tutti ci studiano, hanno capito alcuni meccanismi. Per noi sarà ancora più difficile. E nel ritorno saranno tutte battaglie. La fine del torneo sembra vicina, ma ci sono 27 punti in palio. Allora dobbiamo dare il massimo in ogni gara, facendo anche punti in partite che non ti aspetti, stando più attenti negli scontri diretti». Mazzarri vuole rivedere il suo Cagliari: «Dobbiamo essere aggressivi e umili. E in settimana ho cercato di capire chi sta meglio fisicamente, perché se non si sta bene fisicamente e mentalmente non si può essere aggressivi e arrembanti. Abbiamo una nostra identità, poi dovremo esser bravi anche a variare qualcosa in fase di attacco per sorprendere gli avversari. E, ripeto, nelle ultime partite non siamo stati equilibrati, ma io voglio una squadra solida, che attacca e fa un gol più degli altri».

Bentornato Marko

E questa sera potrebbe esserci spazio in panchina anche per Rog, la cui ultima volta in campo risale al 23 dicembre 2020, contro la Roma, prima della doppia rottura del crociato. «Inizia a star bene, a fare anche i contrasti, può darci una grossa mano». Mazzarri, però, frena: «Deve ritrovare la condizione, ha bisogno di tempo. È positivo che sia tornato con noi, ma ha fatto un allenamento. Deciderò all'ultimo se portarlo in panchina o no».

