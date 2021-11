Resa dei conti sulle Commissioni 

Presidenti di commissione e nomine dei dg vacanti e di tutte le figure previste dalla legge sugli staff. Sullo sfondo c’è un rimpasto di Giunta che rischia di slittare ancora, se non di sfumare proprio. Ora, nelle trattative in maggioranza ha la priorità il futuro dei parlamentini già scaduti da oltre un mese, e quindi in proroga. Oggi sul tema potrà dirà la sua anche l’opposizione in occasione dell’ufficio di presidenza convocato dal presidente dell’Assemblea Michele Pais.

Equilibri mutati

In due anni e mezzo gli equilibri in Consiglio regionale sono mutati: l’Udc è più forte e pesa la costituzione dell’intergruppo centrista che comprende Forza Italia, Riformatori e proprio l’Udc. Gli incastri nelle sei permanenti sono da rivedere. Attualmente il Psd’Az controlla la seconda (Lavoro e Cultura) con Alfonso Marras e la quinta (Attività produttive) con Piero Maieli, la Lega guida la prima (Autonomia e Riforme) con Pierluigi Saiu, Forza Italia ha la quarta (Trasporti e Urbanistica) con Giuseppe Talanas, Fratelli d’Italia la sesta (Sanità) con Nico Mundula.

Resta la terza (Bilancio) guidata dal consigliere del Misto Valerio De Giorgi. La sua presidenza è la più in bilico: potrebbe andare al Psd’Az, che a quel punto dovrebbe rinunciare alla seconda o alla quinta, magari a favore di un centrista. C’è anche la possibilità che un leghista approdi al Bilancio, ma solo qualora la Lega perdesse uno dei tre posti in Giunta, ipotesi questa abbastanza remota. Oppure ancora, la maggioranza potrebbe decidere di affidarsi a Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), considerata l’importanza dei provvedimenti attesi in terza. Non sembrano in discussione le presidenze di Saiu e Mundula, quest’ultimo alla guida della Sanità solo da qualche settimana. Ad ogni modo, la maggioranza dovrà accordarsi e anche in fretta. Nelle ultime sedute Dario Giagoni (Lega) e Franco Stara (Italia Viva-Udc) hanno fatto suonare la sveglia. Oggi, dunque, nella riunione dell’Ufficio di presidenza convocata da Pais si potrebbero anche definire i termini dei rinnovi.

Dg e dipartimenti

Sulle nomine nelle direzioni generali vacanti (Ambiente, Turismo, Centrale di committenza, Industria, Enti locali), potrebbe arrivare qualche novità già stasera, nella seduta di Giunta che in genere si riunisce di martedì. Con il segretario generale che ormai si è insediato, non esiste più alcuna ragione burocratica per rinviare ancora. E lo stesso discorso vale per i ruoli ancora senza un nome istituiti dalla legge sulla riorganizzazione della presidenza della Regione: i tre capi dipartimento ma anche la rosa di consulenti di cui si dovranno dotare gli assessorati.

In una delle prossime riunioni dell’esecutivo dovrebbero anche essere approvate le prime delibere di attuazione della legge omnibus, in particolare quelle che stanziano risorse per i ristori.