Requiem per il liceo linguistico 

A due settimane dalla prima campanella che per tutte le scuole dell’Isola suonerà il prossimo 14 settembre, a Nuoro e Provincia, ci sono ancora degli studenti che non sanno dove, e se, potranno concludere i loro percorso di formazione. Per loro, anche dopo quattro anni di studi, il rischio ora è non avere il certificato linguistico Europeo. Si tratta degli alunni di due classi, la Quarta e Quinta del liceo linguistico paritario di Nuoro Maria Immacolata che ieri ha chiuso definitivamente in battenti. La cooperativa che aveva gestito il Liceo fino a poco tempo fa allevando oltre 50 alunni, ha riconsegnato alla Curia, proprietaria dei locali, lo stabile di via Ballero .

La chiusura

Dall’annuncio della chiusura, arrivato a luglio, è iniziata una corsa contro il tempo per cercare di garantire almeno la conclusione del percorso didattico agli alunni di quarta e quinta: «Stiamo lavorando da settimane a una soluzione che ancora non c’è», ammette il commissario della Provincia, Costantino Tidu.

Count down

Il conto alla rovescia è cominciato quando, dopo essere stati convocati dalla preside, i genitori hanno ricevuto l’amara comunicazione. Alunni e loro familiari avevano coinvolto il sindaco Andrea Soddu per trovare una soluzione. Soluzione che a inizio agosto sembrava ad un passo. «Si è pensato a una succursale in città dell’istituto linguistico paritario di Sassari che potesse garantire la conclusione del percorso formativo - ha spiegato ieri Tidu – ma sono sorti problemi mai superati» . Alle richieste dei ragazzi e dei genitori si erano uniti diversi sindaci con una lettera inviata alla Provincia, ma per ora le classi non ci sono.

Quale soluzione?

In questa rovente estate, sono state avviate anche interlocuzioni con la Regione, ma non solo. «I genitori hanno interloquito anche con l’istituto statale linguistico di Sassari, ma la possibilità di riuscire ad ottenere una succursale in un altra provincia è complicata – spiega Tidu - la gran parte degli alunni si è ormai accasata nelle sezioni linguistiche del liceo Scientifico e Classico di Nuoro dove ci sono corsi con tre lingue straniere». Ma per loro sfuma la possibilità di una certificazione. «Rimangono le altre classi, parliamo di una quinta con 11 alunni e una quarta con sette studenti – spiega il Commissario provinciale . L’idea è attivare dei corsi a progetto ad esaurimento per i 18 alunni a fine ciclo con la quarta lingua straniera all’interno dei licei nuoresi».

Ma per ora i genitori sono disorientati: «Sarò costretto a mandare mia figlia, a 16 anni, a completare il percorso di studi a Sassari» dice una madre. Sulla chiusura intervengono anche le volontarie del centro locale di Intercultura, «Che tristezza. Con questa scuola, come altre scuole in città, sono stati portati avanti progetti di educazione interculturale; gli studenti stranieri hanno usufruito di doposcuola, lezioni di lingua, attività extracurricolari, teatro, laboratori. Sono stati fatti scambi di classe con scuole partner all’estero e progetti specifici».

