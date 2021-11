Reperti archeologici  nascosti in casa, nei guai un pescatore  

La polizia seguiva da tempo la pista giusta. Confidenze e indagini portate avanti nella massima discrezione, hanno convinto gli agenti del Commissariato di Quartu a bussare a casa di un pescatore residente in città: cercavano materiale archeologico e lo hanno trovato perquisendo l’abitazione dell’uomo e recuperando anfore, brocche e ciotole di interesse archeologico ma non censite. Il padrone di casa, 71 anni, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione e per sottrazione allo Stato di reperti archeologici. La polizia lo considera un collezionista. Il pescatore non ha mai fatto parlare di sé: è incensurato. Mai avuto insomma problemi con la giustizia.

La polizia seguiva da tempo la pista giusta. Confidenze e indagini portate avanti nella massima discrezione, hanno convinto gli agenti del Commissariato di Quartu a bussare a casa di un pescatore residente in città: cercavano materiale archeologico e lo hanno trovato perquisendo l’abitazione dell’uomo e recuperando anfore, brocche e ciotole di interesse archeologico ma non censite. Il padrone di casa, 71 anni, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione e per sottrazione allo Stato di reperti archeologici. La polizia lo considera un collezionista. Il pescatore non ha mai fatto parlare di sé: è incensurato. Mai avuto insomma problemi con la giustizia.

Il blitz

L’operazione è scattata oltre un mese fa dopo che gli uomini del Commissariato, sono venuti a sapere della presenza di una imprecisata abitazione di reperti archeologici di notevole valore. Indagando e svolgendo ulteriori accertamenti, la polizia ha puntato dritto sulla casa del pescatore incensurato. L’altro ieri, è scattata la perquisizione coordinata dal sostituto Commissario Gianni Noto. Nell’abitazione dell’anziano pescatore sono stati così recuperati vari reperti, tra cui quattro anfore alte oltre un metro, quattro brocche, cinque ciotole, un vaso e una pentola. Erano sparse un po’ ovunque nell’abitazione, esposte anche in un armadio.

Reperti di valore

I beni di assoluto valore storico, sottoposti preliminarmente al vaglio Soprintendenza archeologica risalirebbero al III o IV secolo dopo Cristo e sarebbero di fattura greco - romana. Sebbene non destinati alla vendita, immessi nel mercato nero avrebbero potuto fruttare circa 200mila euro.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per cercare di individuare la provenienza degli stessi oggetti: potrebbero essere stati trafugati da un relitto sommerso nella zona di Torre delle Stelle che trasportava un carico di vasellame del periodo ellenistico.

Le ipotesi

La Soprintendenza archeologica è stata incaricata dall’Autorità giudiziaria di valutare il valore storico e artistico dei beni sequestrate. Il pescatore, privo di precedenti penali, è ora indagato per ricettazione e per possesso di beni culturali di interesse storico appartenenti allo Stato. Sulla vicenda il vice questore Davide Carboni e il sostituto commissario Gianni Noto, hanno inviato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari.

L’indagine va avanti per risalire alla provenienza delle anfore e degli altri oggetti recuperati. Due le ipotesi: potrebbero essere state trovate in mare dal pescatore durante una battuta con le reti. Oppure potrebbero essere state acquistate. Impossibile al momento saperne di più. Probabilmente il pescatore sarà sentito nei prossimi giorni dal magistrato alla presenza del legale di fiducia. Nell'occasione, potrà raccontare la sua verità. Era da tempo che a Quartu e nell’hinterland non si recuperavano oggetti archeologici come questi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata