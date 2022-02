Renzo e le preghiere “su misura” 

La sua vena poetica ha radici familiari. «Mio padre era un “cantadori a versu”». E dire che però quando era piccolo nemmeno lo ascoltava, «se devo essere sincero nemmeno mi piaceva. Poi come ho iniziato a frequentare un mio amico Agostino Valdes, mi sono avvicinato a quest’arte e ho iniziato a comporre. Le mie preghiere le leggo e le canto in modo speciale, con la tonalità “ de sa contra ”». E a lui che è stato anche priore della confraternita non poteva certo mancare la preghiera per Sant’Efisio «che avevo scritto per un concorso, in italiano e in sardo».

«Funziona così. Io prendo come riferimento la ricorrenza più importante del mese, che può essere la Candelora, Sant’Efisio, Natale o Pasqua e compongo le preghiere in rima, a quartine o in rime alternate». Ad esempio dalla Candelora di febbraio nasce “ Su rispettu de sa regula po so giudeu esti importanti cun is prarentis postus ananti. Su pippiu in domu presentat, su nomini asentantan, esti Gesus cun felicitad ”. Per aprile e per la Pasqua si sta già preparando: «Ogni volta prima di iniziare a comporre vado dal sacerdote, gli chiedo quale è la ricorrenza più importante e io mi dedico a quella. A marzo per esempio c’è San Giuseppe e lavorerò sicuramente su quello».

Renzo Serra, 78 anni, si è avvicinato tardi alla vita di parrocchia. La chiesa ha iniziato a frequentarla sul serio quando aveva cinquant’anni. «Sono sempre stato credente», racconta,«ma prima evidentemente avevo altri interessi. Forse il lavoro mi assorbiva completamente. Lavoravo alla Rumianca, ho fatto i turni per trent’anni. Credevo ma non praticavo». Galeotto è poi stato l’incontro con don Antonio Porcu, «che mi ha portato in parrocchia, e da lì è nato tutto». È cominciata una vita che lo ha portato a dedicarsi alle letture in chiesa e a fare l’assistente al sacerdote fino a diventare priore della confraternita di Sant’Efisio. La fede gli entra nelle vene ed è così che inizia a scrivere preghiere in sardo. Tutte sue, nate dalla sua penna e dal suo ingegno.

Il sistema

Le origini

L’impegno

Vedere per credere: dentro la parrocchia di Sant’Elena, Serra è una specie di celebrità: le persone si avvicinano in sacrestia quando è a colloquio con don Alfredo Fadda, per chiedergli di leggere le sue preghiere, che i fedeli cercano di imparare. Serra oltre alle preghiere legge il vangelo in sardo campidanese. «Recito la preghiera “de su babbu nostu” e faccio la lettura del giorno, per tutto l’anno». Sebbene non sia il più anziano della parrocchia, è chierichetto in basilica. Quando è il suo turno indossa la veste e sale sull’altare ad assistere il prete e a suonare la campanella. Come dire che ormai di questa parrocchia è diventato parte integrante, sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri, come in una grande famiglia, dove adesso si prega anche in sardo.

