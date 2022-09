Renzi: «Rilanciamo le isole» 

Ma all’elettorato di questa regione, in quanto isolani, interessano di più i temi sardi. Ad esempio, Renzi cita l’impegno che si dovrà infondere per le Europee del 2024, i giornalisti rilanciano ricordando che qui da noi ci saranno, sempre nel ’24, anche le Regionali. «È presto per valutare che cosa accadrà», premette il leader di Italia Viva, «anche perché ovviamente la situazione, particolarmente nelle elezioni regionali, cambia rapidamente. Andiamo con ordine: puntiamo a fare un risultato in doppia cifra alle Politiche, poi discuteremo di Regionali ed Europee». Un’urna per volta, insomma.

Ci mette la faccia. Solo la sua, nel senso che sul palco del teatro Doglio di Cagliari ieri pomeriggio è da solo: i candidati per Camera e Senato salgono solo alla fine, per la foto di gruppo. Con il pubblico in sala l’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva coalizzata con Azione di Calenda, accentra su di sé l’attenzione, si fa serio e scherza (come quando imita Berlusconi). Batte e ribatte su un punto: «Giorgia Meloni non è fascista: è sovranista, e i sovranisti ci condannano alla solitudine. Al contrario, in Sardegna c’è bisogno di un grande investimento non solo sulla continuità territoriale, di un grande rilancio delle isole e più in generale degli spazi che, come la Sardegna, possono allargare la stagione turistica, anche attraendo investimenti internazionali». Ecco perché giura di tenere tanto al principio di insularità di recente inserito nella Costituzione, ma che ora dev’essere riempito di contenuti: «È un tema che ci vede protagonisti da sempre».

I temi sardi

Renzi, della Sardegna, parla nel breve incontro con i giornalisti prima di salire sul palco del teatro Doglio, con la formula “a domanda risponde”. Ma con la platea i temi sono tutti nazionali, corredati di bordate soprattutto a Luigi Di Maio, a Berlusconi e a Giuseppe Conte, «che ha detto una cosa enorme: si possono avere opinioni diverse, ma quando da ex presidente del Consiglio, con una frase gravissima, dice “Renzi venga a Palermo senza scorta”, che cosa intendeva? Che mi vuole picchiare? Io a Palermo ci vado», (l’ha fatto subito dopo aver lasciato Cagliari), «non mi faccio fermare dalle minacce di chi, come Conte, usa un linguaggio di stampo mafioso».

Le Regionali all’orizzonte

Ma all’elettorato di questa regione, in quanto isolani, interessano di più i temi sardi. Ad esempio, Renzi cita l’impegno che si dovrà infondere per le Europee del 2024, i giornalisti rilanciano ricordando che qui da noi ci saranno, sempre nel ’24, anche le Regionali. «È presto per valutare che cosa accadrà», premette il leader di Italia Viva, «anche perché ovviamente la situazione, particolarmente nelle elezioni regionali, cambia rapidamente. Andiamo con ordine: puntiamo a fare un risultato in doppia cifra alle Politiche, poi discuteremo di Regionali ed Europee». Un’urna per volta, insomma.

«Lavoro, non sussidi»

C’è poi il tema delle tante aziende, nell’Isola soprattutto turistiche ma non solo, che non trovano manodopera. «Dobbiamo ricordare che l’articolo 1 della Costituzione sancisce che siamo una Repubblica fondata sul lavoro», premette Renzi, «ma per esserlo c’è bisogno di pagare meglio le persone e garantire loro regolarità per tutto l’anno, non solo sussidi come il reddito di cittadinanza. Siamo l’unico partito che dice “lavoro, lavoro, lavoro”, mentre gli altri dicono “sussidi e assistenzialismo”. Però chi lavora dev’essere pagato meglio».

