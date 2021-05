Remigia, che divenne Maicolgècson 

«Sono nata all’Ospedale civile di Cagliari verso le sette di una sera strampalata del mese più corto e più schifoso dell’anno. Era il 6 febbraio del 1980, all’alba aveva iniziato a nevicare […] “Che cosa bella nascere con la neve, si vede che Gesù è contento” disse nonna Arèga mentre entravano in ospedale. “Eh, proprio contento dev’essere…" rispose nonna Esterina, “proprio bello nascere con la neve... mischinetta la bambina”». Se è vero che uno scrittore autentico si giudica dalla sua voce, e un libro narrato in prima persona si regge soprattutto sulle impressioni della protagonista (in questo caso), non perde tempo a tergiversare Paola Soriga — nativa di Uta, classe 1979 — fin dall’incipit in medias res di questo suo terzo romanzo, “Maicolgècson” (192 pagine, 17,50 euro, pubblicato da Mondadori), che colpisce fin dalle prime pagine per la freschezza dello sguardo e la vividezza della lingua: fluida, colloquiale, intrisa di Sardegna e dei sogni di una bambina prima, e di un’adolescente poi, rapita dal sogno di diventare una cantante professionista.

Come una star

Si chiama Remigia, la bambina venuta al mondo nell’inverno del 1980 — data simbolica che segna il distacco dalle utopie libertarie di una generazione, affogate nel sangue degli Anni di piombo e disciolte nel riflusso degli anni Ottanta, quando la voglia di riassaporare la leggerezza del vivere investe un Paese che coglie i frutti più luccicanti del benessere seguito al Boom economico del Dopoguerra, prima che l’inflazione e Tangentopoli, nel 1992, provochino un brusco risveglio collettivo.

Si chiama Remigia e la sua grande famiglia, appena nata, la osserva subito con stupore: da dove vengono quella pelle scura e i capelli ricci come lana d’acciaio? «“Sembra Michael Jackson!” scherza lo zio Stefano quando la vede», e quello diviene presto il suo nomignolo, il suo nome elettivo, il lasciapassare verso la porta dell’ambizione artistica che molto spesso, nella provincia cagliaritana di allora come di oggi, in ogni provincia del mondo («Il nome del paese non importa»), viene percepita come un capriccio, un qualcosa che “passerà crescendo, diventando adulti”.

La musica

Invece Remigia dalla musica è letteralmente attraversata, e troverà nella figura chiave di didino Stefano, lo zio a cui «non interessava la musica sarda, lui voleva suonare il rock, voleva suonare le canzoni di Freddie Mercury, di David Bowie e dei Velvet Underground», un magister vitae capace di spingerla a coltivare la sua attitudine — che trova un trampolino di lancio nell’iniziativa della sua maestra di canto, un’intraprendente signora di Villaspeciosa che la iscriverà alla seguitissima trasmissione Rai di Sandra Milo, “Piccoli fans”, primo serio banco di prova e svolta esistenziale.

Educazione sentimentale

Nel mentre seguiamo l’educazione sentimentale di Remigia costellata da tutti quei riferimenti pop (“Superclassifica Show”, Hulk Hogan, Mike Bongiorno e la tv berlusconiana, per non dire di Laura Pausini ed Eros Ramazzati, vero nume tutelare di una giovinezza), che permettono a Paola Soriga di tratteggiare in parallelo un sussidiario del costume di quegli anni spensierati e un po’ folli, in cui tanti lettori potranno facilmente riconoscersi, col rischio talvolta di cadere nel tranello di quella “Nostalgia canaglia” (Albano e Romina, Sanremo ’87) verso un’epoca di edonismo e noncuranza chissà poi quanto davvero vissuta — se è vero che nel mare del ricordo — per citare ora “L’infinito” e Leopardi — il naufragare appare sempre un po’ più dolce di quanto non sia stato in realtà.

RIPRODUZIONE RISERVATA