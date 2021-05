Rem, arriva la proroga di due mesi 

Una boccata d’ossigeno quasi inevitabile per 32mila sardi strozzati dalla pandemia. La proroga di due mesi annunciata dal governo per il Reddito di emergenza (Rem) darà infatti alle famiglie più bisognose dell’Isola risorse, seppur modeste, utili ad andare avanti per il tempo necessario a mettersi alle spalle la crisi economico-sanitaria, resa ancora più dura dalle ultime settimane di restrizioni.

Gli oltre 500 euro al mese andranno infatti nelle tasche dei cittadini fino a ora esclusi dagli altri sussidi distribuiti a livello nazionale e regionale. Un esercito di vecchi e nuovi poveri danneggiati dal Covid e ormai costretti a chiedere un aiuto pubblico.

Il fenomeno regionale

«La misura ha dimostrato di riscuotere fin da subito un enorme gradimento», conferma Paolo Matta, responsabile regionale dei patronati Cgil. «Tra i beneficiari ci sono infatti cittadini che non avevano mai percepito sussidi e aiuti di alcun genere, e che oggi non possono più farne a meno. Parliamo di disoccupati, ex cassintegrati e lavoratori stagionali che non hanno ancora ricevuto una chiamata in vista della prossima estate».

Il successo del Rem in Sardegna è confermato dai numeri pubblicati qualche giorno fa dall’Inps: nell’Isola le famiglie beneficiarie hanno oltrepassato quota 15.500, per un conto complessivo di oltre 32mila cittadini aiutati con un assegno mensile che in media raggiunge i 535 euro a famiglia. «La proroga per i mesi giugno e luglio era quasi obbligata – prosegue Matta –, considerato che nelle ultime settimane trascorse in zone rossa e arancio, le possibilità di rivolgersi agli sportelli di patronati e Inps sono state limitate».

L’esercito degli esclusi

La disperazione è tanta e cresce ogni giorno. Lo si capisce scorrendo le statistiche dell’istituto di previdenza che ha dovuto respingere circa la metà degli aspiranti beneficiari. «I paletti sono numerosi – fa notare il rappresentante della Cgil –, tra i requisiti fondamentali, oltre ai limiti di reddito che escludono utenti con un eccessivo patrimonio mobiliare, c’è infatti il non essere mai stato intestatario di altri sussidi, reddito di cittadinanza compreso». Senza contare i percettori di pensione, anch’essi esclusi. Regole stringenti che hanno non a caso hanno bocciato decine di migliaia di domande arrivate da tutta l’Isola.

Regole

In effetti l’accesso al Reddito di emergenza non è certo automatico. Al di là dell’immancabile Isee (l’Indicatore della situazione economica equivalente), che fotografa il patrimonio famigliare, è necessario specificare nella domanda tutti i dettagli sui componenti del nucleo. L’assegno varia infatti da 400 a 800 euro al mese in base al numero dei famigliari (da 1 a oltre i 5) e tiene conto di tutti i beni, immobili e mobili del richiedente e dei suoi familiari. Ecco perché tra i principali parametri c’è l’analisi di conti in banca, depositi, ma anche veicoli e case intestate o abitate in usufrutto. Tutti beni che possono tagliare fuori anche le famiglie più in difficoltà.

