Regole urbanistiche  e per il personale: impugnata la legge 

Era nel mirino ed è stata colpita: la legge omnibus approvata a ottobre è stata impugnata dal Governo. Ancora non sono state pubblicate le motivazioni del ricorso, ma, in base alle osservazioni ricevute dagli uffici della Regione nei giorni scorsi, è facile intuire che le contestazioni riguardino numerosi commi degli articoli sul personale, e le regole legate al governo del territorio nelle zone umide. Si tratta della tredicesima legge impugnata dall’inizio della Legislatura.

I rilievi

Il provvedimento conteneva una variazione di bilancio da 300 milioni di euro circa e tante altre norme di natura non contabile. Su queste si sono, in particolare, concentrati l’ufficio legislativo del ministero della Cultura e il dipartimento di Ragioneria dello Stato che fa capo al ministero delle Finanze. Ai Beni culturali hanno subito contestato il comma dell’articolo 13 della omnibus che non contempla più l’inedificabilità delle zone umide, entrando in contrasto col decreto legislativo del 2004 sui piani paesaggistici e con gli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione.

Stagni e laghi

Quella delle zone umide è una vecchia storia: la omnibus non aveva fatto altro che ripristinare la situazione precedente alla legge sul piano casa varata all’inizio del 2021. Prima di allora, infatti, nella fascia dei trecento metri dalla battigia di stagni e laghi era possibile costruire e apportare modifiche all’esistente. La proposta di blindare la fascia era arrivata con un emendamento del Pd al Piano casa approvato con il voto segreto. Da qui, le proteste del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (FdI) che aveva sollecitato l’intervento dell’Assemblea per rimediare a una svista che avrebbe portato «perdite e fallimenti». Il Consiglio regionale l’ha fatto con la omnibus, ma al Governo il rimedio non è piaciuto.

Contratti e lavoro agile

Il ministero delle Finanze ha bocciato invece quasi tutte le norme sul personale, cioè svariati commi dell’articolo 5 che riguardano il contratto integrativo dei giornalisti, il lavoro agile, il riconoscimento di anzianità al personale transitato, il servizio mensa nelle sale operative della Protezione civile, i fondi per il personale di Enas, la proroga di incarichi dirigenziali fino a due anni, rinnovi di contratti in società in house per ragioni legate al Covid.

Tra le violazioni indicate nel comunicato del Consiglio dei ministri c’è quella del terzo comma dell’articolo 81 della Costituzione: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». E poi del 97 sull’equilibrio del bilancio che deve essere assicurato dalle pubbliche amministrazioni, del 117 sulle competenze esclusive dello Stato su varie materie, del 119 sui vincoli economici e finanziari delle Regioni e del principio di leale collaborazione.

Le reazioni

«È la tredicesima legge impugnata, immagino che ora qualcuno avrà il coraggio di dire che la colpa è della “compagna Mariastella” (Gelmini, ministra degli Affari regionali di Forza Italia, ndr.)», scrive ironicamente su Facebook il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. Intanto, la Buona destra di Tore Piana accusa: «È un fatto gravissimo che danneggia sempre più la Sardegna, qualcuno dovrà assumersi le dovute responsabilità, il presidente Solinas dichiari pubblicamente che cosa sta succedendo: è colpa della maggioranza che non riesce a far rispettare lo status di Regione autonoma? O è colpa dei funzionari regionali che non evidenziano il non allineamento con la Costituzione?»

