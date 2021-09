Regione, spiragli sul segretario  

Questo stallo non è visto di buon occhio. «Non si può ingessare un’amministrazione regionale per la mancanza di un nulla osta», spiega il consigliere di Forza Italia Emanuele Cera, «in una situazione come questa non si può continuare a perdere tempo ed è arrivato il momento di prendere delle decisioni».

Al collegio sarebbero state proposte una serie di opzioni in conformità con la disciplina vigente e una di queste alla fine potrebbe essere accolta. Due, le più concrete: il Consiglio di presidenza potrebbe dire sì alla richiesta di aspettativa, cioè a un periodo della durata – a questo punto – di due mesi e mezzo, considerato che dall’1 gennaio 2022 Scano è in pensione; la seconda ipotesi è che Scano sia ammesso a pensione anticipata, così da consentirgli di accettare la nomina a segretario. La scelta di Christian Solinas risale ormai a più di due mesi fa e, comunque vada, per almeno altre due settimane la macchina della Regione resterà bloccata: senza un segretario in carica non possono essere assegnate le cinque direzioni generali attualmente vacanti (Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Industria, Enti locali, Turismo, Centrale di Committenza).

La nomina di Francesco Scano a segretario generale della Regione è sempre in bilico. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa deve ancora decidere se concedere l’aspettativa al presidente della seconda sezione del Tar Sardegna. Lo dovrebbe fare entro metà ottobre e secondo i ben informati la situazione si risolverà positivamente per Scano. Dopo un primo diniego, ieri il Consiglio avrebbe accolto le controdeduzioni richieste al segretario designato.

La nomina di Francesco Scano a segretario generale della Regione è sempre in bilico. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa deve ancora decidere se concedere l’aspettativa al presidente della seconda sezione del Tar Sardegna. Lo dovrebbe fare entro metà ottobre e secondo i ben informati la situazione si risolverà positivamente per Scano. Dopo un primo diniego, ieri il Consiglio avrebbe accolto le controdeduzioni richieste al segretario designato.

Le ipotesi

Al collegio sarebbero state proposte una serie di opzioni in conformità con la disciplina vigente e una di queste alla fine potrebbe essere accolta. Due, le più concrete: il Consiglio di presidenza potrebbe dire sì alla richiesta di aspettativa, cioè a un periodo della durata – a questo punto – di due mesi e mezzo, considerato che dall’1 gennaio 2022 Scano è in pensione; la seconda ipotesi è che Scano sia ammesso a pensione anticipata, così da consentirgli di accettare la nomina a segretario. La scelta di Christian Solinas risale ormai a più di due mesi fa e, comunque vada, per almeno altre due settimane la macchina della Regione resterà bloccata: senza un segretario in carica non possono essere assegnate le cinque direzioni generali attualmente vacanti (Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Industria, Enti locali, Turismo, Centrale di Committenza).

Lo stallo

Questo stallo non è visto di buon occhio. «Non si può ingessare un’amministrazione regionale per la mancanza di un nulla osta», spiega il consigliere di Forza Italia Emanuele Cera, «in una situazione come questa non si può continuare a perdere tempo ed è arrivato il momento di prendere delle decisioni».

Anche il capogruppo della Lega, Dario Giagoni, si dice preoccupato perché «stiamo entrando in quella fase di giro di boa in cui l’amministrazione deve portare a compimento gli impegni e le istanze dei sardi e quindi la macchina deve essere funzionante».

«Vediamoci chiaro»

Il ragionamento del capogruppo dei Progressisti Francesco Agus è su più livelli. «Intanto», osserva, «la maggioranza continua a farsi ostruzionismo da sola». In secondo luogo, il fatto che il nulla osta del Consiglio della giustizia amministrativa tardi ad arrivare «significa che non siamo gli unici a volerci vedere chiaro su una nomina per noi inopportuna e che ha sollevato interrogativi preoccupanti». Per esempio, il fatto che Scano si sia occupato da magistrato di temi “vicini” all’amministrazione. «La stessa magistratura», fa notare Agus, «di cui il presidente aspira a diventare dipendente».

Il nodo Cultura

Il consigliere della minoranza ricorda poi che l’assenza del segretario generale si porta dietro una serie di criticità che stanno caratterizzando l'amministrazione. In particolare, quelle relative al bando della Regione sulle risorse da destinare al mondo della cultura. Il Tar lo ha bloccato un mese e dieci giorni fa e «nulla si sa delle intenzioni dell’assessore al Turismo».

Ma il problema non riguarda solo il bando 2020: «Non avendo l'assessorato un direttore generale, con le nomine bloccate per le discussioni politiche tutte interne alla maggioranza, diventa una chimera anche il bando per il 2021».

L’agenda

In Consiglio regionale i problemi sono di altra natura: c’è una legge omnibus da portare in Aula al più presto se si vuole evitare che parte delle risorse della variazione di bilancio da 300 milioni finiscano in economia. Oggi in commissione Bilancio l’esame finale del testo, e i lavori proseguiranno nei giorni successivi. Sono 350 gli emendamenti, tutti firmati dalle opposizioni.

Dei tempi di approvazione della omnibus si discuterà in occasione della capigruppo di domani alle 12.30 che servirà anche a definire l’ordine del giorno per la seduta statutaria del primo ottobre.

L’ipotesi più concreta è che il dibattito sia incentrato sui temi del femminicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata