Regione, il rimpasto entro la settimana La Lega in difficoltà 

Chiusa la partita dei sottosegretari, si riapre quella del rimpasto in Giunta. I due fronti sono sempre stati collegati per via di Carlo Doria, l’ex senatore del Psd’Az che non è riuscito a entrare al Governo in quota Lega, e che ora potrebbe diventare parte della squadra di Christian Solinas. Non è la prima volta che il suo nome viene tirato in ballo nelle questioni relative alla verifica del Governo regionale.

Il futuro di Doria

Sanità e Trasporti sono sempre state le deleghe attribuite alla sua orbita di interesse. Più la Sanità, a dire il vero. Ma, per come si sono messe le cose, è più verosimile che Doria finisca per ottenere la guida dei Trasporti, anche perché l’assessorato è senza timone da quasi due mesi, cioè da quando Giorgio Todde ha deciso di lasciare sia l’incarico che il suo stesso partito, la Lega. È più difficile, invece, che il presidente della Regione decida di rimuovere Mario Nieddu dalla Sanità: a poco più di un anno dal termine del mandato, sarebbe più complesso attribuire a un nuovo assessore la gestione del settore più delicato di tutti. Fare a meno di Nieddu significherebbe andare allo scontro diretto con la Lega, l’alleato con cui il Psd’Az è riuscito a costruire le condizioni per l’elezione di Solinas alla presidenza della Giunta. I rapporti tra i due partiti non sono più idilliaci almeno dai tempi delle politiche, cioè da quando Matteo Salvini ha deciso di non candidare nessuno del Psd’Az in posizione eleggibile. Il sottosegretariato a Doria avrebbe potuto costituire una sorta di risarcimento. Che però non è arrivato.

Da tre a due deleghe

E ora il governatore potrebbe decidere di togliere qualcosa alla Lega. Per esempio uno dei tre assessorati. I Trasporti, appunto, per il quale il coordinatore regionale aveva già indicato il capogruppo in Consiglio regionale Pierluigi Saiu al posto di Todde. Il partito di Salvini dovrebbe quindi conservare la Salute, ma non necessariamente gli Affari generali, dove potrebbe approdare Domenico Gallus del Psd’Az. In questo caso, alla Lega toccherebbe un’altra delega a scelta tra Agricoltura e Industria (con Michele Ennas).