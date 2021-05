Regina del ricamo in nome di Sant’Efisio 

La sua casa in via IV Novembre è un vero museo: le foto e i ricordi fanno da cornice alle tante antiche cassapanche che custodiscono i circa cento abiti tradizionali che rammenda da quasi sessant’anni: gonne, camicie, corpetti, scialli, scarpe, gioielli ogni stanza è ricca di memorie e oggetti che raccontano la sua vita e quella della sua famiglia. Vittorina Daga, originaria di Villanova Monteleone, a 13 anni arriva a Cagliari e per amore, qualche anno dopo, si trasferisce a Quartucciu dove tutti la conoscono come nonna Rina.

Il voto a Sant’Efisio

«A casa avevo due bambole vestite con l’abito tradizionale quartuccese – racconta -. Il primo l’ho cucito per Rita, la mia primogenita. A 7 mesi ha avuto piccoli problemi di salute, mentre le facevano le visite io e mio marito siamo andati a pregare nella cappella della clinica, ci siamo invocati a Sant’Efisio. La bambina si era ripresa e così l’avevamo portata alla processione il 1° maggio con l’abito tradizionale».

Da quell’anno, il 1966, Rina ha preso in mano ago e filo e ha cucito l’abito della tradizione locale per tutti e non è più mancata a una processione in onore del martire. «Ho cinque figlie, i costumi li tramandavo dall’una all’altra, ma per la più grande dovevo farne sempre uno nuovo. Cucio per amore, insomma. E così per oltre cinquant’anni abbiamo sempre sfilato tutti insieme a Sant’Efisio».

La passione

Nonna Rina, composta ed elegante, ha appreso l’arte del cucito dalle suore del suo paese natale, ma ben presto è diventata un punto di riferimento per gli amanti del folclore e custode delle antiche tradizioni quartuccesi. «Avevamo fondato il gruppo folk Is Prendas che è ancora attivo. I figli per le mamme sono gioielli, il nostro gruppo era dedicato a loro e da qui il nome Is Prendas, che in sardo sono appunto i gioielli. Fino alla morte di mio marito ero io la presidente, ora è mia figlia Paola e il gruppo è diventato Is Prendas di Sant’Efis».

Cinque figlie, cinque generi e dodici nipoti, per ogni manifestazione è sempre Rina a far trovare abiti e gioielli pronti, è lei che li conserva con cura. «A casa ho almeno 35 abiti dei bambini e una cinquantina per gli adulti. I miei familiari si preparano tutti nella sala da pranzo che è grande: ognuno ha la sua sedia e il suo abito pronto per essere indossato».

Le mostre

Dalla Bit di Milano, la fiera dedicata al turismo, all’Oktoberfest di Monaco, i suoi lavori sono stati esposti in diverse manifestazioni europee. «Sono stata invitata come ricamatrice, tutte belle esperienze che hanno permesso di far conoscere il nostro gruppo e Quartucciu». Una vera passione, diventata spesso un lavoro, che non ha abbandonato neanche nell’ultimo anno quando la pandemia ha cancellato anche tutte le manifestazioni culturali e religiose.

La pandemia e le bambole

«Non mi sono annoiata, anche se la vista ora non è più come prima. Con gli scarti della stoffa ho cucito gli abiti tradizionali per le bambole, ne ho ben quarantacinque, tutte complete anche con i gioielli e poi ho ricamato altri fazzoletti». Nella sua casa, infatti, c’è una stanza dedicata: le bambole sono posizionate in fila sopra le cassettiere da cui fuoriescono centinaia di fazzoletti colorati. Nonna Rina alla sua grande passione per il mondo del folklore ha accompagnato il lavoro nella bottega di generi alimentari ereditata dalla suocera.

«È stato uno dei primi negozi nati a Quartucciu, mia suocera lo aveva aperto nel 1926 e noi lo abbiamo tenuto per quarant’anni, fino al 1996. Il Comune ci aveva anche premiato per la vetrina più bella quando avevo fatto il presepe con le bambole». Ovviamente vestite in abito tradizionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Per le feste i miei familiari si preparano tutti nella sala da pranzo: ognuno ha la sua sedia e il suo abito pronto per essere indossato