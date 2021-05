Regeni, 007 egiziani a giudizio 

ROMA. La “banda dei quattro” va a processo. Gli agenti dei servizi segreti egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore Giulio Regeni nel 2016 sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma che ha, di fatto, recepito l'impianto accusatorio del procuratore Michele Prestipino e del sostituto Sergio Colaiocco. Il processo è stato fissato per il prossimo 14 ottobre davanti alla terza Corte d'Assise, nei loro confronti le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate.

Assenza “volontaria”

Il giudice, in apertura di udienza, ha respinto le istanza presentate dalle difesa in materia di "assenza" degli imputati. A detta del giudice è "volontaria" da parte dei quattro 007 la «sottrazione dal processo: la copertura mediatica capillare e straordinaria ha fatto assurgere la notizia della pendenza del processo a fatto notorio».

Genitori in aula

In aula erano presenti i genitori del ricercatore trovato privo di vita nel febbraio di cinque anni fa. «Paola e Claudio dicono spesso che su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani - ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Regeni – ma da oggi abbiamo la fondata speranza che almeno il diritto alla verità non verrà violato. Ci abbiamo messo 64 mesi, ma quello di oggi è un buon traguardo e un buon punto di partenza: finalmente abbiamo l'inizio di una verità processuale grazie anche al lavoro di Ros e Sco».

Decisione soddisfacente

Dal canto loro fonti della procura esprimono soddisfazione per la decisione del gup arrivata dopo tre ore di camera di consiglio. Nel corso dell'udienza il pm, nel chiedere il rinvio a giudizio, ha affermato che il processo rappresenterà una nuova «sfida per ottenere che i testimoni, in particolare quelli egiziani, vengano in Italia a raccontare quanto detto nel corso delle indagini». Per il rappresentate dell'accusa la sfida sarà anche quella di «arrivare a una sentenza di colpevolezza se non si riuscirà a far arrivare i testimoni in aula anche se nel corso delle indagini è divenuto possibile l'impossibile». Il riferimento è agli otto testimoni che in questi mesi hanno fornito elementi determinati a ricostruire quanto avvenuto tra il gennaio e il febbraio del 2016 al Cairo. Otto persone che accusano i quattro 007.

