Reddito di emergenza, beffa atroce 

«Il reddito di emergenza? Passi fra cinque mesi». Inizia dalla fine il racconto di un operatore ecologico di Arbus, Giampietro Statzu, ovvero dalla risposta dell’impiegata allo sportello della filiale del Banco di Sardegna di via Porrino. «Sono dispiaciuto –prosegue Stazu – anzi no: sono arrabbiato. Non è mia intenzione colpevolizzare e crocifiggere, ma dopo il Covid-19 che mi ha obbligato a restare a casa senza lavoro, mi negano il diritto a un sostegno di 640 euro che lo Stato mi ha riconosciuto. Mi sono rivolto a un avvocato. Noi, persone normali, da soli non possiamo farcela, il nostro è un mondo parallelo a quello dove tutto si può: vergogna”.

Il racconto

Statzu fatica a calmarsi. Non si dà pace. La disperazione si legge negli occhi lucidi. Un forte sospiro e via a raccontare la disavventura. «Nei giorni scorsi sono andato al bancomat per prelevare 640 euro, una rata del reddito di emergenza che mi è stato riconosciuto perché il coronavirus mi ha impedito di lavorare». Il macchinario si trova in via Porrino, strada molto stretta, a senso unico e senza marciapiedi, e i prelievi avvengono lungo la carreggiata, in condizioni di grave rischio. «Proprio mentre prelevavo la somma, sopraggiungeva a velocità sostenuta un’auto: ho visto mio figlio minorenne in mezzo alla strada. L’istinto è stato di afferralo». Pochi minuti. Appena il papà e il ragazzino si sono riavvicinati al bancomat, la sorpresa: lo sportello automatico si era ripreso i soldi.

L’ingiustizia

Statzu ha informato subito il direttore della filiale, il quale ha confermato che le somme erano rientrate nella disponibilità dell’istituto bancario. «Ero lì fermo, convinto che l’operatore fosse impegnato a trovare il modo per farmi avere la somma. Invece? La mazzata. La riposta è stata scioccante: “In questi casi, la proceduta interna alla banca richiede tempi lunghi, non meno di 120 giorni”. Quattro mesi per un’emergenza: mi sembrava di essere su “Scherzi a parte”. Purtroppo tutto vero. E in questi mesi di attesa come campo? Che emergenza è se devo morire di fame. Ha impiegato un minuto per mangiarsi i soldi e per ridarmeli chiede 120 giorni. Possibile che la prassi, la burocrazia, il regolamento interno abbiano priorità rispetto a chi non sa come andare avanti?» Alla fine l’appello: «Vi chiedo di accelerare i tempi. Quei soldi sono l’unica mia fonte di reddito».

La diffida

«Si invita e diffida la direzione del Banco di Sardegna – scrive l’avvocata, Monia Marrocu - a restituire, senza ulteriore indugio, al signor Statzu le somme erogate in suo favore, a titolo di reddito di emergenza. Con preghiera all’Istituto di vigilanza di intervenire a tutela del mio assistito».

Il reddito di emergenza è una delle novità introdotte dal governo Conte II con il cosiddetto Decreto rilancio: uno strumento di sostegno per le persone in difficoltà economica a causa del coronavirus, attivo a partire dal maggio 2020. Ne beneficiano famiglie che non hanno potuto fruire degli altri bonus previsti per far fronte all’emergenza