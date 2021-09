«Reddito di cittadinanza? Sì, però lavoro» 

Se si passa per le vie di Ballao non è difficile incontrare Marcellino Pilia, 55 anni, indaffarato nella pulizia delle strade. La sua è un’opera di volontariato. Pilia, disoccupato da qualche anno, percepisce il reddito di cittadinanza ma ha deciso di non rimanere con le mani in mano. Ogni giorno, con scopa e paletta, perlustra le zone dell’abitato che necessitano di interventi e si mette al lavoro.

Sveglia all’alba

I rifiuti gettati indiscriminatamente hanno vita breve. Pilia raccoglie tutto e garantisce che la spazzatura venga smaltita in maniera corretta. Un importante servizio per l’ambiente e per il suo adorato paese. Sei giorni su sette, la domenica almeno si riposa, e da un mese a questa parte, Pilia bada al decoro urbano. La sveglia suona all’alba. «Dal lunedì al sabato alle sei del mattino mi metto al lavoro – ha raccontato il ballaese – porto con me l’attrezzatura di proprietà: carriola, scopa e paletta, prima compravo anche le buste poi mi sono state gentilmente date».

Cosa abbia spinto il cinquantacinquenne a dedicarsi con costanza e dedizione a questo lavoro è presto detto. «Amo il mio paese – ha proseguito Pilia – vedevo però le strade sporche e mi sono detto che era necessario fare qualcosa, per questo ho iniziato a pulirle». Il volontario ha sempre vissuto a Ballao, e ha svolto lavori nella nettezza urbana per conto del Comune.

Ora però nel piccolo paese del Gerrei le possibilità occupazionali sono ridotte. «Non c’è lavoro – ha commentato Pilia – per cui percepisco il reddito di cittadinanza prestando servizio per il mio paese».