Reddito di cittadinanza, pochi lavorano 

C'è chi si prende cura del verde pubblico, chi dà supporto in biblioteca, chi fa compagnia agli anziani. Sono solo una serie delle attività in cui i beneficiari del reddito di cittadinanza sono impegnati in Ogliastra grazie ai Puc, Progetti utili alla collettività, nell’ambito del Patti per il lavoro e l’inclusione sociale. È passato quasi un anno dall’attivazione dei primi progetti. Nel novembre 2021 i primi ad avviarli erano stati i Comuni di Seui e Triei, a seguire il resto. In dirittura d’arrivo Tertenia e Ussassai.

Numeri

Al momento i beneficiari del reddito impegnati in questa fase sono 230. Ma il dato oscilla continuamente in base a diversi fattori: rinuncia se si è trovato lavoro o nuove richieste. Dedicano 12 ore settimanali in varie attività sulla base delle competenze e degli interessi emersi nei colloqui avvenuti al centro per l’impiego e ai servizi sociali. Tredici le cooperative che hanno aderito alle manifestazioni di interesse per l’attivazione dei Puc promosse dal Plus Ogliastra. Attualmente in Ogliastra i percettori del reddito sono 960. Tra questi rientrano gli esclusi e gli esonerati dai Puc. Il Plus Ogliastra e il centro per l’impiego infatti selezionano chi ha l’obbligo di partecipare, identificano gli esclusi e gli esonerabili.

L'evento

Per fare il bilancio di questi mesi il Plus Ogliastra, di cui Tortolì è ente capofila, ha organizzato l’incontro su “Le buone pratiche per il sostegno al reddito” il 21 ottobre, alle 16, al teatro San Francesco. «Sarà l'occasione per dare voce ai protagonisti del processo, rimasti finora silenziosi, e per condividere le esperienze vissute e le buone pratiche sperimentate nei primi mesi di attivazione», spiega Marzia Mameli, coordinatrice del Plus Ogliastra. Sarà anche un momento di confronto sul tema tra chi a qualsiasi titolo si occupa di tali fragilità e con chi potrebbe offrire un contributo per migliorare la qualità dei servizi già in campo». Per il bene comune.