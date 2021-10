Reddito di cittadinanza? Ecco il lavoro 

La riqualificazione dell’area di via Cattaneo? Effettuata per mano dei cittadini che usufruiscono del reddito di cittadinanza. La città d’Iglesias risulta essere una dei Comuni ad aver attivato il maggior numero di progetti d’inclusione sociale, un’iniziativa che consente di poter usufruire della manodopera di quegli abitanti a cui spetta avvalersi del sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.

I progetti

Sono diversi i progetti di attività comunale che coinvolgono i cittadini beneficiari che, a seconda delle loro caratteristiche e delle passate esperienze lavorative, vengono inseriti all’interno dei programmi che l’amministrazione comunale elabora. «I lavori che hanno interessato l’area di via Cattaneo, includevano due squadre di cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza - spiega l’assessore all’Urbanistica Ubaldo Scanu - si sono occupati di lavori di muratura, tinteggiatura e altre mansioni d’ambito edilizio, ma anche del verde pubblico, con lo sfalcio dell’erba e la potatura degli alberi. Abbiamo iniziato i lavori lo scorso luglio e quotidianamente ho interagito con la squadra; si sono sempre dimostrati corretti e disponibili e considerando il numero delle ore d’impiego, 3 al giorno, hanno fatto davvero tanto, eseguendo un ottimo lavoro. Ora verranno impiegati per i lavori della riqualificazione del parco di via Vivaldi».

Le domande

Ma il progetto d’inclusione sociale non prevede l’utilizzo dei beneficiari nell’ambito del solo arredo e decoro urbano. Il Puc (progetti utili alla collettività) che prevede un impiego lavorativo di 8 ore settimanali aumentabili fino a 16, riguarda svariati ambiti e per le vicende più complesse interviene un’equipe multidisciplinare composta da 4 assistenti sociali, 3 educatori professionali, un impiegato amministrativo, una psicologa e una coordinatrice, per valutare ogni singolo caso per l’assegnazione ad uno specifico centro d’impiego. Al momento, delle 288 domande prese in esame per l’inclusione sociale, sono 159 i soggetti che rientrano nei progetti. Progetti, questi ultimi, avviati e suddivisi, anche avvalendosi della partecipazione di enti del terzo settore (come le associazioni Sodalitas, Aventi e Soccorso Iglesias), dall’amministrazione comunale in varie tipologie, come quella ambientale, sociale e di tutela ai beni comuni. «Siamo decisamente soddisfatti del lavoro svolto finora - dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Angela Scarpa - È importante far sentire i cittadini parte integrante della comunità. Si tratta di un’esperienza che consente loro di comprendere anche il funzionamento della macchina amministrativa».