Redditi, il capoluogo è più povero 

Una città un po’ meno ricca. È quanto emerge dalle dichiarazioni 2020 relative ai redditi 2019 delle persone fisiche (Irpef). Complessivamente l’imponibile sui redditi di lavoro, pari quindi alla differenza tra lo stipendio lordo e i contributo previdenziali, rispetto ai redditi conseguiti nel 2018 cala di 4 milioni di euro, da 432 si è scesi a 428 milioni di euro. A far la differenza non è tanto il numero dei contribuenti, che pure è salito di 80 unità (da 21.700 si è andati a 21.780) quanto al fatto che la retribuzione dei lavoratori dipendenti e dei pensionanti, che sommati fanno l’87 per cento dell’imponibile complessivo, è rimasta all’incirca quella che era. Prendono sempre poco ma sono tanti e su questi il Fisco martella per fare cassa.

Servizi

Oristano si conferma quindi capitale del terziario, sono otto su dieci i contribuenti (lavoratori in attività e ex) con domicilio fiscale in città che nel 2020 hanno presentato la denuncia dei redditi realizzati nel 2019. Insieme fanno un “fatturato” di 375 milioni di euro pari a reddito medio all’anno di 19 mila euro. Il resto arriva da affitti e partecipazione agli utili aziendali da parte degli imprenditori «a conferma- sostiene Nando Faedda, presidente della Camera di commercio, che purtroppo la presenza imprenditoriale è molto scarsa non solo in città ma in tutta la provincia. Insomma siamo una realtà in grandissima parte ancorata al terziario. Il problema è che anche questo settore da qualche tempo tra quota 100 e altre uscite perderà quota». Nell’anno di imposta 2019, 5.680 hanno chiesto il “bonus” per un importo complessivo di 4,6 milioni.

Contribuenti

«I dipendenti e i pensionati continuano a sostenere l’economia del territorio, nessuna novità», conferma Andrea Sanna, segretario provinciale Cgil. Sono ancora gli autonomi, gli artigiani e i professionisti a denunciare il reddito medio pro capite più alto: 38 mila euro. Il censimento dei redditi evidenzia inoltre che dei 428 milioni quasi 4,5 milioni finiscono nelle casse regionali e 1,5 milioni in quelle del Comune. Nel dettaglio sono 5.982 i contribuenti con redditi da 26 a 55 mila euro che dichiarano un patrimonio di 122 milioni. Il maggior numero di contribuenti è quello che va da zero a 10 mila euro: 6411 (più 100) per 28 milioni. Salendo più in su i redditi da 75 a 120 mila euro si attestano sui 34,6 milioni di euro e infine i Paperon dei Paperoni: 105 per 18 milioni di euro. Nel 2019 erano 108 per 19,3 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA