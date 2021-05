Redditi, al via il 730 precompilato 

Da domani sarà possibile accedere alle dichiarazioni dei redditi sul Modello 730 precompilato, presenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti che decideranno di non correggere o integrare gli atti predisposti dall'amministrazione tributaria potranno inviare la fotografia dei propri redditi a partire dal 19 maggio. Il termine ultimo per l'invio è quello del 30 settembre. Prima si sceglierà di inviare il Modello e prima si potranno ricevere i crediti fiscali a conguaglio. I sostituti d'imposta liquidano le somme nel giro di un mese dall'invio: finestra temporale che può diventare più ampia per i titolare di pensione.

Cosa scegliere

Per accedere ai documenti compilati in automatico attingendo ai dati presenti sulle banche dati tributarie è necessario essere in possesso delle credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate o di un profilo Spid. C'è quindi tempo per richiedere la conferma della propria identità digitale; profilo che oggi può essere ottenuto anche stando comodamente in salotto o richiedendo il riconoscimento da parte di un portalettere di Poste Italiane. I lavoratori autonomi dovranno ricorrere al Modello Redditi, che andrà presentato entro il 30 novembre. L'Agenzia delle Entrate punta, ormai da qualche anno, a semplificare il rispetto delle normative sugli adempimenti e a facilitare il dialogo con i contribuenti. Andrea Landi, commercialista cagliaritano, riconosce i miglioramenti – possibili grazie all'attività quotidiana dei professionisti – ma evidenzia come il numero di precompilate inviate sia ancora residuale: «Sono ancora pochi i cittadini che scelgono questa modalità dichiarativa. Spesso si preferisce andare da un professionista o in un Centro di assistenza fiscale». Il commercialista invita ad avere maggiore fiducia: «Lo strumento ideato dal Fisco è intuitivo e permette di effettuare correzioni e integrazioni con facilità. Ovviamente, chi ha dubbi si deve sempre rivolgere a un commercialista. Soprattutto se gli interrogativi arrivano dopo i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni». Landi ricorda che il 730 è solo una delle opzioni appannaggio dei contribuenti: «Nulla vieta di presentare il Modello Redditi. Anzi, in certi casi può diventare la scelta migliore. Pensionati e lavoratori dipendenti possono quindi optare per questa soluzione alternativa alla precompilata messa a disposizione dall’Agenzia».

Vantaggi e rischi

Alberto Vacca, commercialista a Cagliari, suggerisce di utilizzare la precompilata solo quando si ha l'assoluta certezza della correttezza dei dati: «La dichiarazione di quest'anno è ricca di novità. Faranno la loro comparsa il superbonus edilizio, il bonus vacanze ed altre misure varate nel 2020. Il contributo del professionista è fondamentale per evitare errori». Vacca ricorda che qualcuno potrebbe fare i conti con detrazioni inferiori alle aspettative: «Non sarà più possibile, ad esempio, sottrarre dall’Irpef spese mediche effettuate con mezzi di pagamento non tracciabili. Gli errori rischiano di minare anche i vantaggi dei bonus edilizi. Inesattezze in bonifici, fatture, asseverazioni e comunicazione all’Enea rischiano di vanificare queste importanti misure».

