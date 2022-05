Recuperati i soldi per il campus 

«Abbiamo recuperato i 26,5 milioni per il campus universitario e i 48 milioni della Rete Metropolitana». Lo ha detto il sindaco di Sassari Nanni Campus durante il Consiglio comunale, rispondendo all’interpellanza presentata dal consigliere Giuseppe Palopoli. Il primo cittadino ha spiegato: «Dopo le interlocuzioni dell'Ersu, della nostra amministrazione e della Rete Metropolitana col Centro programmazione regionale e il nuovo direttore Massimo Temussi e con l'assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino, abbiamo l’assicurazione che entrambi i finanziamenti saranno completamente reintegrati nell’agenda 2021-27». E ha aggiunto: «Il progetto per il campus, con palestre, biblioteca, cinema e spazi aperti c’era già, negli Ex Molini Azzena, ma è stato affossato dalla Giunta precedente giustificando la necessità di una variante che invece non era necessaria, a differenza dell’area di San Lorenzo individuata più tardi. Ora rimane come indicazione l’ex Brefotrofio, ma nel frattempo abbiamo perso 10 anni. Giudichino i cittadini di chi è la colpa».

Sgarbi istituzionali

La seduta si è aperta con il presidente del Consiglio Maurilio Murru che ha stigmatizzato la mancanza di rispetto per l’assemblea della minoranza che ha utilizzato la sospensione della seduta precedente per una conferenza stampa. Più duro il sindaco Campus che ha parlato di «totale mancanza di rispetto per chi si riunisce con un preciso ordine del giorno. Le conferenze stampa si possono fare ma non durante un Consiglio comunale, questa è maleducazione istituzionale, quella sala è stata occupata poi senza permesso, un atto irriguardoso, un precedente mai vissuto che non passerà come se niente fosse».

Guide Thamus

All'interpellanza dei consiglieri Mascia, Masala, Pinna e Fundoni su “Scadenza contratti operatori Rete Thamus”, l’assessora competente Laura Useri ha risposto: «Abbiamo trovato una soluzione non semplice, attingendo al fondo di riserva per fare fronte all’alta stagione. È stata gestita finora coi cantieri Lavora che quest’anno scadevano a marzo, quindi la Giunta ha utilizzato 112 mila euro per affidare a una ditta esterna sino a ottobre il servizio delle guide della rete museale Thamus».