Recovery, via libera a Draghi  

Roma. Intesa con i sindacati sui subappalti, accordo con le Regioni sulla governance, via libera di tutti i partiti. Dopo giorni di trattative travagliate, Mario Draghi incassa la mediazione che gli consente di approvare in Consiglio dei ministri il decreto Recovery, il provvedimento con le norme sulla governance del piano e sulle semplificazioni essenziale per ottenere il via libera dell'Unione europea e i primi fondi.

Le novità

Salta l'estensione agli alberghi del superbonus che però arriva per gli ospedali. Scompare il bollo per i certificati digitali. Viene imposta una soglia del 30% di assunzione di under 36 e donne per le aziende che vogliano accedere ai bandi del piano. Non c'è più, per gli appalti, la regola del massimo ribasso. E cambia - questo il nodo che fino all'ultimo minaccia di far saltare l'intesa - il subappalto: fino al 31 ottobre la soglia viene alzata al 50%, poi arriverà l'allineamento alle regole europee auspicato da Draghi con il superamento di quella soglia, ma con garanzie per il lavoro e la legalità, che soddisfano i partiti di sinistra e i sindacati. La commissione europea, annuncia Ursula Von Der Leyen, è pronta ad andare sui mercati per raccogliere i fondi necessari a finanziare i piani nazionali legati al Next generation Eu. Che il processo parta senza ritardi, grazie alla ratifica di tutti gli Stati membri, è un'ottima notizia per l'Italia: rende possibile l'erogazione di una prima tranche di fondi a luglio.

Il via libera

Ecco perché per Draghi era essenziale l'approvazione entro la scadenza di maggio del decreto che fa da pilastro all'esecuzione del piano, con le norme sulla governance e sulle semplificazioni. È un passaggio importante per avere il via libera della Commissione Ue sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e confidare che a luglio per l'Italia arrivino i primi 25 miliardi da Bruxelles. Il via libera alle norme arriva dopo un tribolato confronto nel governo, con i sindacati e con gli enti locali. Le Regioni minacciano un ricorso alla Corte Costituzionale, i Comuni sono sul piede di guerra come i sindacati Alla fine si trova un punto di equilibrio, per tutti.

