Record di medici ma solo sulla carta «Servizi inefficienti»  

Con 482 dottori ogni 100mila abitanti, la Sardegna è la regione col più alto numero di medici in rapporto alla popolazione. Sono dati Eurostat-Openpolis del 2019, e se - con una pandemia di mezzo - a distanza di tre anni la proporzione è diminuita, sulla carta resta comunque il vantaggio rispetto al resto del Paese.

Il vuoto dell’assistenza

Sulla carta, appunto, dato che la carne viva dell’Isola racconta di paesi senza medico di base, famiglie senza pediatra, guardie mediche chiuse, pronto soccorso in affanno e ospedali con organici all’osso. Le liste di attesa per le visite specialistiche e la prevenzione che arranca sono due spie della situazione di emergenza di una terra con una popolazione sempre più anziana e dove non nascono più bambini. Il Covid ha aggiunto il carico: ha messo a nudo, e aggravato, il vuoto dell’assistenza che già c’era.

I disagi nel territorio

«Ogni comparazione con le altre regioni è improponibile, direi fuori dalla realtà», avvisa Giovanni Marco Ruggiu, presidente dell’associazione Mèigos. «Abbiamo il tasso di natalità più basso, la ripresa dell’emigrazione giovanile, un crescente invecchiamento della popolazione. Quali paragoni vogliamo fare? È chiaro che, con una popolazione di poco sotto il milione e 600mila abitanti distribuita in 377 comuni, presidiare il territorio è molto più impegnativo che altrove». Praticamente un’impresa considerata la situazione orografica della Sardegna (tante le sedi disagiate), la vastità del territorio e l’inadeguatezza dei collegamenti stradali.

Le cure in frontiera

«Con Nuoro venuta meno, adesso gli hub sono due, Cagliari e Sassari, ed è evidente che, in questa situazione, tutto il peso ricade sull’assistenza primaria che già è in sofferenza: medico di base, guardia medica e pronto soccorso». Significa che, per esempio, se l’Emilia Romagna ha 425 medici ogni 100mila abitanti (meno rispetto alla Sardegna), i suoi medici di famiglia e le guardie mediche, «vedono solo codici bianchi e verdi, mai gialli e rossi come invece succede qui. E se anche vedono i casi più seri è perché il pronto soccorso è vicinissimo, mentre per le distanze sopra i venti minuti interviene la medicalizzata o l’elisoccorso».

Maggiore efficienza

Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg (medici di medicina generale) sottolinea che «soffermarsi solo sul numero di medici in rapporto alla popolazione è fuorviante, perché non si considera l’elemento qualitativo dell’assistenza». In pratica, «se anche in Sardegna avessimo meno medici delle altre regioni, però ben organizzati e strutturati in maniera più efficiente, pure con un territorio come il nostro avremmo servizi migliori». Manca dunque una programmazione sanitaria, «che deve partire dalla valutazione dei bisogni dei cittadini». Paesi senza medico di base, reparti ospedalieri e servizi sul territorio in sofferenza. «Al di là degli aggiustamenti, adeguare il numero dei medici è un’azione che richiede tempi lunghi», avverte Nevisco. «Quel che si può invece fare in maniera rapida è il miglioramento del livello organizzativo e della qualità delle prestazioni. E questo sì, deve partire dalla programmazione sanitaria. Oggi in Sardegna abbiamo otto Asl. Perché le abbiamo fatte? Per moltiplicare le poltrone o per rendere più efficienti i servizi? Presumo siano state fatte per migliorare i servizi, ma ci si deve ricordare che questi sono soprattutto programmazione e organizzazione».

