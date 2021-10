Record di detenuti universitari 

Nel carcere di Alghero, lo scorso aprile in pieno lockdown, era stato sostenuto il primo esame universitario a distanza ed è quindi venuto naturale, per l’Ateneo sassarese, inaugurare qui l’aula didattica informatizzata. Ce ne sono anche negli istituti penitenziari di Nuoro, Sassari e addirittura due a Tempio. È un test, ma il modello didattico a distanza ha già dimostrato di funzionare bene, permettendo agli studenti di collegarsi ai servizi universitari in ogni momento, per rinnovare l’iscrizione o prenotare una sessione di esame. Tra poche settimane prenderà la laurea in Economia un detenuto che ha utilizzato la Dad per la tesi. «La formazione è una tradizione per la casa di reclusione di Alghero, – ha detto la direttrice Elisa Milanesi – da oltre vent’anni abbiamo il corso alberghiero, i livelli di scuola media e i corsi di alfabetizzazione».

L’inaugurazione

Ieri nel carcere “Giuseppe Tomasiello” si respirava aria di festa. C’erano i rappresentanti istituzionali del territorio e il vescovo Morfino a benedire il frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e il Polo universitario penitenziario dell’Ateneo di Sassari. «Un progetto all’avanguardia che pone la Sardegna come capofila nazionale dell’innovazione tecnologica», ha commentato il provveditore Maurizio Veneziano. L’Uniss ha scommesso molto sul progetto. «Perché sottolinea ancora di più quell’attenzione che il nostro ateneo dedica a tutte le categorie di studenti con esigenze speciali», ha sottolineato il rettore Gavino Mariotti. Fondamentale è stata la collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, come ha fatto notare Emmanuele Farris, delegato del rettore: «C’è stato un confronto sincero e leale per il raggiungimento di un obiettivo comune. Siamo orgogliosi di partire dall’ultima città del nord Sardegna che conserva ancora un istituto penitenziario in città e per noi questo rappresenta una grande opportunità». Ad Alghero sono undici gli studenti in regime di detenzione iscritti ai corsi, a Tempio sono addirittura 27. Seguono Sassari, con sette universitari, Nuoro e Oristano con tre. Rispetto a una media nazionale dell’1,4% e a quella regionale del 3,1%, studia all’Università circa il 5,7% dei detenuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA