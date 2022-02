Recintato il parco realizzato dai cittadini 

Bruno Piras, forbici e rastrello in mano, è al lavoro mentre gli operai mandati dal Comune installano la lunga rete sul lato destro dell’argine. «Tutte queste piante le ho messe io, per dare un po’ di colore e rendere graziosa la via – continua l’uomo –. Anche di tagliare l’erba me ne occupo io con il decespugliatore. Nessuno è mai venuto a raccogliere le cartacce o a ripulire dall’erba alta, è tutto gestito da noi. Ora però arrivano e ci piazzano questo obbrobrio: a cosa serve una rete così alta? Per tutelare i bambini? Capisco possa essere pericoloso se qualcuno si sporge tanto sull’argine ma ne sarebbe bastata una meno invasiva».

«Si sono disinteressati per anni di questa zona che dicono sia demaniale, l’unica cosa però che riescono a fare è chiudere l’area e metterci in gabbia senza neanche consultarci – attacca Bruno Piras tra i promotori del gruppo di residenti -. Questa recinzione è troppo alta, va bene mettere una sicurezza, ma sarebbe bastata una rete più bassa. Perché non fare una cosa carina e accogliente in legno che dia un altro aspetto alla strada? Così sembra che ci stiano recintando in uno spazio circoscritto».

Piante e fiori colorati, uno sterrato di poco più di 200 metri ripulito dal degrado e adottato tanti anni fa dai residenti di via Domusnovas, a ridosso dell’argine. Uno spazio diventato una piccola oasi verde al centro della città che rischia di non poter più essere curato e utilizzato dai cittadini a causa della rete metallica alta circa due metri che il Comune sta facendo installare per “ragioni di sicurezza”. Tanto è bastato per accendere le polemiche.

La rabbia

Il parchetto

Cittadinanza attiva

Quello di via Domusnovas è uno degli ultimi esempi di cittadinanza attiva in città: sono 12 le famiglie che si sono impegnate per ridare un nuovo volto alla strada, per anni luogo di abbandono di rifiuti e di migrazione di rifiuti. Dopo aver chiesto, negli anni, l’intervento di tutti le amministrazioni che si sono insediate in via Nazionale, ma non avendo mai ricevuto una risposta perché quel «tratto di strada non è comunale, ma demaniale». Così i residenti hanno sistemato e arricchito lo spazio sterrato: un’azione di arredo urbano dal basso, con fioriere realizzate con grandi pietre, piccole casette in legno e piantine che ricordano la flora della Sardegna donate alla strada, poi continuata nei mesi successivi. «Sono in pensione, il giardiniere lo faccio io - precisa Piras – ma qui tutti i vicini contribuiscono con l’acqua e con tutto quello che serve per tenere vivo e curato questo spazio verde che ci siamo ricavati. Il Comune non ci hai mai dato nulla. Questo è uno spazio che si potrebbe chiudere diversamente, innanzitutto facendo un asfalto e anche curando meglio il verde».

Appello al Comune

D’inverno la pioggia e il fango, d’estate il vento e il caldo. «Per sistemare queste piccole cose dal Comune mettono subito le mani avanti e ci rispondono che quest’area è del genio civile – concludono i residenti -, però nel frattempo si sentono autorizzati a metterci una rete alta due metri. Come mai dall’altro lato di via Domusnovas non c’è?».

