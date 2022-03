Razzismo, la città si ribella 

Ma condannare in contumacia una tifoseria – che anche ieri stigmatuzzava il razzismo – è un grave errore. «Non è che se quattro cretini, sempre che lo abbiano fatto, offendono i calciatori avversari un’intera tifoseria e un’intera città devono essere accusati di razzismo», evidenzia il sindaco Paolo Truzzu. «Sappiamo anche, e non so se sia questo il caso, che esistono anche le provocazioni da parte dei calciatori nei confronti dei tifosi. Insomma», aggiunge, «prima di esprimere un giudizio occorre valutare il quadro complessivo. Aggiungo che da frange delle altre tifoserie noi sardi veniamo apostrofati in tutti i modi». Sandra Mura, avvocata e tifosa rossoblù, conferma la tesi: «Perché le tifoserie avversarie possono continuare a insultarci riproducendo il belato, chiamandoci pecorai senza che accada nulla? Trovo incredibilmente fazioso “indagare” per presunti cori razzisti post Cagliari-Milan, insulti peraltro non percepiti da nessuno. Si è trattato, piuttosto, di una reazione della curva al gesto di sfottò del portiere rossonero post vittoria», ha scritto su facebook. «Ma come è possibile che noi cagliaritani si sia sempre “figli di un Dio minore”?»

È successo due anni fa quando il Cagliari Calcio denunciò tre persone «per aver rivolto a giocatori avversari parole discriminatorie e offensive di carattere razzista». Non metteranno mai più piede in uno stadio

Saranno l’inchiesta aperta dalla procura federale e la Digos, che sta esaminando i video del finale di Cagliari-Milan, a verificare se davvero sono state rivolte frasi offensive contro il portiere Maignan e il difensore Tomori. E se emergeranno responsabilità, come è accaduto in passato saranno emanati i Daspo a vita.

Le posizioni sono chiare: da una parte ci sono la società rossoblù e il suo pubblico, dall’altra qualcuno che in curva si sarebbe lasciato andare a insulti razzisti. Due campi nettamente contrapposti, anche se tra (poco) autorevoli commentatori televisivi e leoni da tastiera pochi sanno o vogliono evidenziarlo.

Truzzu: «Tifosi corretti»

I cori degli altri

E del resto anche sabato dal settore ospiti della Unipol Domus si sentivano chiaramente gruppi di ultrà urlare «pecorai-pecorai» nell'accezione più razzista. Niente di nuovo. Stesso epiteto comparso su molti commenti sotto i post del Cagliari Calcio su Twitter e Instagram che mostravano tifosi con striscioni contro il razzismo. Quindi è vero, come ha sottolineato il Milan «che la strada per combattere il razzismo è ancora lunga» ma vale per tutti.

La nota dell’Aic

Ieri anche l’Associazione italiana calciatori ha condannato «i gravi episodi di intolleranza e razzismo accaduti» e rimarcato «la necessità di un comune impegno espresso dalle istituzioni politiche e sportive del Paese affinché la piaga del razzismo venga estirpata in modo definitivo dai nostri stadi. Siamo convinti», si legge in una nota dell’Aic, «che si debba farlo promuovendo specifici progetti educativi diffusi in scuole e società sportive di ogni livello, e attuando nello stesso tempo le più virtuose procedure di prevenzione e repressione del razzismo all'interno di tutti i luoghi deputati allo sport giocato».

Su questo fronte il Cagliari negli ultimi anni ha dimostrato il suo impegno con la scuola di tifo e la “Curva futura”, che due anni fa ha trionfato ai “The Stadium Business Awards 2020”, l’iniziativa ideata e gestita dalla Fondazione “Carlo Enrico Giulini” che ha conquistato la giuria internazionale di esperti nella categoria “Fan Experience”.

