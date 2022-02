Rapine ad anziani, nuovo processo 

Nel novembre di due anni fa, la Corte d’appello di Sassari riformando in peius le pene inflitte in primo grado dal Tribunale di Nuoro a Giulio Rocca e Cristian Pireddu, entrambi di Orani, li aveva condannati rispettivamente a dieci e quattro anni di reclusione. Condanne annullate mercoledì notte dalla Corte di Cassazione, che ha accolto in parte i ricorsi presentati dai difensori, gli avvocati Angelo Magliocchetti e Fabio Varone, e rinviato alla Corte d’appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.

La decisione

Bisognerà attendere per conoscere la motivazione che ha spinto la Suprema Corte ad annullare per Rocca le condanne su tre capi d’imputazione che riguardano le tentate rapine contro anziani. Annullata anche la sentenza nella parte in cui i giudici di secondo grado non avevano concesso le attenuanti generiche. Per Pireddu, invece, accusato di quattro episodi di cessione di droga, è stata annullata la sentenza limitatamente alla recidiva applicata nei precedenti gradi di giudizio, e come Rocca, anche sulla concedibilità delle attenuanti generiche. Secondo l’accusa Rocca e Pireddu (quest’ultimo rispondeva solo di detenzione di stupefacenti) facevano parte della banda sgominata nell’estate del 2018 dalla polizia di Nuoro che aveva scoperto un giro di armi, droga e tentate rapine tra Orani e il Goceano con puntate anche nell’Oristanese, dove alcuni componenti avevano provato a mettere a segno un colpo ai danni di un anziano. In primo grado Rocca e Pireddu erano stati giudicati col rito abbreviato e condannati rispettivamente a sei e due anni e 8 mesi.

Le vittime

Le indagini erano state avviate per l’attentato dinamitardo messo a segno a Nuoro all’agenzia Europcar e che aveva portato alla luce i rapporti criminali tra Giulio Rocca, di Orani, e Antonio Lattone, di Bono, già condannati proprio per quell’attentato. Dalle intercettazioni e dalle indagini erano emerse le accuse di traffico di sostanze stupefacenti e armi nonché di tentata rapina nei confronti di anziane vittime. La polizia dovette intervenire diverse volte per evitare che gli anziani presi di mira venissero rapinati. Una volta quando si si erano presentati come finti venditori di formaggio porta a porta, un’altra perché avevano staccato il contatore della luce per far aprire la porta di casa.