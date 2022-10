Rapinatori con le ore contate 

Il percorso è quello che stanno analizzando passo dopo passo minuziosamente gli investigatori, cercando riscontri, certi di avere individuato il veicolo utilizzato nella fuga. La Polizia non rivela modello e colore, non spiega se fosse rubato, ma attraverso decine e decine di ore di registrazione delle immagini riprese da tutte le telecamere gli investigatori sono certi di aver individuato il mezzo con i complici a bordo. Un veicolo che sarebbe stato nascosto vicinissimo alla banca, e raggiunto a piedi dai rapinatori. Pochi decine di metri, prima di aprire gli sportelli, salire a bordo, innestare la marcia e cercare di fare perdere le tracce. Qualcuno di loro, durante i pochi minuti del blitz, avrebbe fatto anche da palo all’esterno. Insomma sembrano vicine ad una svolta le indagini sulla rapina, che era stata pianificata in ogni dettaglio.

I due rapinatori che la mattina del 9 maggio scorso hanno fatto irruzione nella Banca Nazionale del Lavoro, nella trafficatissima via Manzoni a Nuoro, non erano soli. Si stringe il cerchio attorno agli autori del clamoroso colpo che aveva fruttato appena duemila euro in contanti. Ad attendere i malviventi, fuori dalla banca, c’erano dei complici. Insieme, a bordo di un veicolo, i componenti della banda si erano dati alla fuga.

Le indiscrezioni che trapelano sono poche, ma tali da far pensare a una vicina svolta nelle indagini condotte dagli uomini della squadra Mobile di Nuoro che credono di essere molto vicini alla ricostruzione di tutto il percorso fatto dai rapinatori in fuga.

La fuga

Il percorso è quello che stanno analizzando passo dopo passo minuziosamente gli investigatori, cercando riscontri, certi di avere individuato il veicolo utilizzato nella fuga. La Polizia non rivela modello e colore, non spiega se fosse rubato, ma attraverso decine e decine di ore di registrazione delle immagini riprese da tutte le telecamere gli investigatori sono certi di aver individuato il mezzo con i complici a bordo. Un veicolo che sarebbe stato nascosto vicinissimo alla banca, e raggiunto a piedi dai rapinatori. Pochi decine di metri, prima di aprire gli sportelli, salire a bordo, innestare la marcia e cercare di fare perdere le tracce. Qualcuno di loro, durante i pochi minuti del blitz, avrebbe fatto anche da palo all’esterno. Insomma sembrano vicine ad una svolta le indagini sulla rapina, che era stata pianificata in ogni dettaglio.

La rapina

Il blitz era scattato alle 10.30 del 9 maggio scorso in via Manzoni. Chi ha agito sapeva come muoversi. I due malviventi sono entrati senza problemi, prima uno poi l’altro, mescolandosi con i clienti presenti in quel momento nell’istituto. Si sono messi in fila, i due banditi, si sono celati il viso con una mascherina e un cappellino da baseball tenuto basso sulla fronte. Sono rimasti per un po’ in fila, studiando la situazione, si sono detti qualcosa e poi sono entrati in azione. La rapina è stata portata a segno con estrema freddezza e semplicità. I due erano armati, una pistola che non hanno estratto ma che uno dei due portava alla cintola e ha mostrato al cassiere per intimargli di consegnare i soldi. Contanti. Come sono entrati sono usciti, prima uno poi l’altro dirigendosi con calma verso il centro e sparendo in un attimo dietro agli autobus lasciati in sosta dall’altra parte della via. Poco distante c’erano i complici a bordo del veicolo usato per la fuga e che sarebbe stato individuato dagli inquirenti.

