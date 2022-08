Rapinatori con coltelli e mazze 

La vittima della rapina, uno studente ventiquattrenne di Furtei residente da tempo in città, ha lasciato cadere per terra la sua borsa per poi fuggire velocemente e chiedere aiuto ai carabinieri. I due rapinatori sono stati rintracciati dagli uomini della sezione Radiomobile verso le tre del mattino e arrestati. Sono un albanese di 42 anni, Thoma Xhuti, residente a Cagliari, e il suo amico Francesco Marongiu, disoccupato 27enne di Iglesias. Entrambi conosciuti dalla forse di polizia per i loro precedenti e diverse vicende giudiziarie, al momento del fermo avvenuto alle tre del mattino, stavano camminando in via Tolmino.

«Dacci i soldi che hai in tasca». Difficile sperare di cavarsela senza consegnare il denaro a quell’ora tarda della sera quando tra l’altro in strada, in via Trincea dei Razzi, nel cuore del quartiere di Is Mirrionis, non passava praticamente nessuno. Meglio ubbidire.

Se li è ritrovati davanti armati di tutto punto, minacciosi. Uno con due coltelli stretti nelle mani, l’altro con una mazza da golf in metallo. Inutile sperare di reagire, non soddisfare la loro richiesta.

Minacce

La vittima della rapina, uno studente ventiquattrenne di Furtei residente da tempo in città, ha lasciato cadere per terra la sua borsa per poi fuggire velocemente e chiedere aiuto ai carabinieri. I due rapinatori sono stati rintracciati dagli uomini della sezione Radiomobile verso le tre del mattino e arrestati. Sono un albanese di 42 anni, Thoma Xhuti, residente a Cagliari, e il suo amico Francesco Marongiu, disoccupato 27enne di Iglesias. Entrambi conosciuti dalla forse di polizia per i loro precedenti e diverse vicende giudiziarie, al momento del fermo avvenuto alle tre del mattino, stavano camminando in via Tolmino.

Il fatto

Il grave episodio è avvenuto poco dopo le 23 e un quarto. Il 24enne di Furtei stava facendo rientro a casa quando è stato avvicinato dai due che già conosceva. Lo straniero teneva stretti sulla mano destra e la sinistra due coltelli a serramanico, mentre il più giovane impugnava una mazza da golf in metallo. I due gli intimavano, minacciandolo mostrandogli gli arnesi, di consegnare quanto in suo possesso. La vittima non ha perso tempo e lasciava cadere per terra una borsa contenente effetti personali ed un portafoglio con 200 euro. Poi la decisione senza ulteriori tentennamenti: la fuga verso via Is Mirrionis, indubbiamente più trafficata e affollata.

La telefonata

È da qui che il ragazzo ha chiamato i carabinieri, raccontando quanto fosse accaduto pochi attimi prima e descrivendo i suoi rapinatori. Sono così scattate le ricerche. L’albanese e il giovane di Iglesias sono stati rintracciati in via Tolmino. Durante le perquisizioni personale e domiciliare, i militari del Radiomobile hanno rinvenuto i coltelli, uno di 22 centimetri di lunghezza e l’altro di 13,5, la mazza da golf in metallo e ancora 2 cartucce calibro incamiciate, una cartuccia calibro 7,65, quattro cartucce a salve calibro 9, vario materiale di verosimile provenienza furtiva, documenti e carte di credito intestate a varie persone, svariati capi di abbigliamento muniti del cartellino del prezzo, un paio di scarpe e 3 tagliacapelli elettrici. È stata inoltre recuperata la borsa contenente effetti personali del rapinato che gli è stata restituita negli uffici dell’Arma di via Nuoro. I due arrestati sono stati accompagnati in carcere a Uta in attesa dell’udienza di convalida.

