Rapinatore solitario in manette 

Il militari della stazione di Sos Alinos e quelli della Compagnia di Siniscola hanno effettuato diverse perquisizioni in casa di alcuni possibili sospettati. Sospetti che si sono rivelati evidentemente corretti, come la pista imboccata nelle primissime ore, perché proprio in una della abitazioni controllate, non distante dal luogo del colpo, hanno recuperato un passamontagna e la pistola. Entrambi erano nascosti all’esterno della casa, nel giardino dove i militari hanno recuperato un passamontagna simile a quello che era stato indossato poche ore prima dal rapinatore mentre la pistola si è rivelata un modello giocattolo, ma a cui era stato comunque tolto il tappo rosso e a prima vista poteva essere scambiata per un’arma a tutti gli effetti.

Si è presentato mercoledì sera nel supermercato Crai nella frazione marina di Sos Alinos ad Orosei, e con una pistola in pugno ha minacciato il cassiere chiedendo di consegnargli tutto il contante che aveva per poi darsi alla fuga con l’incasso. Ma l’anonimato del rapinatore solitario è durato appena una manciata di ore. I carabinieri, che hanno avviato una serratissima indagine, già durante la stessa serata sono riusciti a scoprire il presunto responsabile e portarlo in carcere. Si tratterebbe di un ventenne del posto (di cui non vengono fornite le generalità), che nei prossimi giorni comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida .

Il colpo

Il colpo è stato messo a segno nella serata di mercoledì. Il bandito, armato di una pistola e con il viso coperto da un passamontagna, si sarebbe presentato all’interno del locale chiedendo l’incasso. Sotto la minaccia dell’arma il cassiere gli ha consegnato i contanti che aveva nel registratore, alcune centinaia di euro. Dopodiché il malvivente si è dato alla fuga, quasi certamente a piedi. I militari appena giunti sul posto hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere e anche grazie alla descrizione fornita dalle vittime hanno avviato una serie di accertamenti. Il bandito solitario, subito braccato, è stato scoperto poche ore dopo.

La perquisizione

Il bottino

Poco altro trapela dalle indagini, se non che il bottino aveva fruttato al ventenne circa 700 euro in contanti con banconote di diversi tagli (che sarebbero già state recuperate dai militari). Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida che quasi probabilmente sarà fissata tra oggi e domani davanti al gip del Tribunale di Nuoro. Sicuramente una rapina commessa con un pizzico di spregiudicatezza e tanta impreparazione. Il lavoro degli investigatori ha fatto il resto e permesso di chiudere le indagini in un baleno.

