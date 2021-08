Rapinatore in camera da letto 

Stava dormendo tranquillo nella sua cameretta, quando è stato svegliato da un rumore e si è trovato davanti un uomo, proprio davanti al letto. È la disavventura di un ragazzino di 14 anni, vittima insieme alla sua famiglia, in vacanza in Gallura, di una rapina messa a segno nei giorni scorsi all’interno di una villetta della periferia di Palau. Il ragazzo ha visto in faccia la persona che, stando alle indagini della Procura di Tempio, si era già impadronita di gioielli, contante e di un Rolex. È stato il momento più pericoloso della rapina nella villa, perché il responsabile dell’intrusione notturna ha reagito con durezza quando si è accorto di essere stato scoperto.

«La pagherai»

La giovanissima vittima è stata pesantemente minacciata: «Stai zitto e non fiatare. Non muoverti e non dire nulla, altrimenti te la faccio pagare». Il bandito, dopo avere terrorizzato il ragazzino, è uscito dalla villetta e ha fatto perdere le sue tracce. Ma la storia della rapina messa a segno nel cuore della notte a Palau non è finita con la fuga del responsabile.

Sino a Quartu

I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno iniziato subito a lavorare sul caso e nel giro di pochi giorni, i militari sono arrivati ad un uomo di poco meno di 30 anni che in passato ha vissuto proprio a Olbia. Il personale dell’Arma della città gallurese ha chiesto aiuto ai colleghi di Quartu Sant’Elena, perché il presunto rapinatore avrebbe agito in trasferta. L’uomo è residente a Quartu e i Carabinieri lo hanno identificato e segnalato ai pm di Tempio, che ora procedono con le indagini. Stando a quanto accertato sino a questo momento, il quartese, il giorno della rapina e la settimana precedente, si trovava in Gallura, ma la circostanza è ancora al centro di accurate verifiche.

Ma, sempre stando a quanto trapela dalle indagini, determinante per arrivare al responsabile del raid notturno è stata la dettagliatissima descrizione del rapinatore, fatta dalla giovanissima vittima. Il ragazzino, nonostante lo spavento, è riuscito a ricordare alcuni elementi che hanno reso possibile la realizzazione di un perfetto identikit. Ora i pm stanno valutando la posizione dell’uomo per eventuali provvedimenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA