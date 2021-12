Rapinata la farmacia Farina 

Rapina ieri poco prima dell’ora di chiusura delle attività commerciali a Mamoiada. L’episodio si è verificato intorno alle 19, ai danni della farmacia “Farina” in via Vittorio Emanuele. Due gli individui che sono entrati in azione, descritti di età piuttosto giovane e di media statura, che armati, hanno fatto irruzione nel locale che ospita la rivendita per mettere a segno un colpo. All’interno in quel momento c’era il titolare del locale, Saverio Farina, e un cliente intento a comprare alcuni farmaci. Modesto il bottino, che si sarebbe limitato all’incasso della giornata.

La mascherina anti Covid

I due giovanissimi malviventi hanno agito in maniera spavalda e decisa. Forse (è una delle ipotesi) sono arrivati da qualche paese del circondario. Infatti, poco prima di arrivare nel locale, per cercare di non farsi riconoscere, hanno indossando solo il cappuccio del giubbotto e la mascherina anti Covid -19, agendo di fatto a volto scoperto senza timore che il titolare dell’attività potesse riconoscerli.

Uno dei due, secondo il racconto delle due vittime presenti all’interno della farmacia, avrebbe minacciato il titolare mostrando quella che per gli inquirenti sarebbe un’arma. Sotto la minaccia ha costretto la vittima a consegnargli la somma in denaro custodita nel registratore di cassa. Ancora non si conosce l’ammontare del bottino che potrebbe essere di poche centinaia di euro. Arraffato il contante, i due si sono immediatamente dileguati da dove erano arrivati, facendo perdere le tracce.

Caccia all’uomo