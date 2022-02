Rapina, una pista porta al Nuorese 

Una Alfa Romeo intestata a una persona deceduta da tempo, non revisionata e non assicurata, ma perfettamente funzionante. Pronta per l’uso, la chiave inserita nel cruscotto. È stata trovata in aperta campagna, vicino a uno sterrato che collega la Provinciale 38 con la Statale 127, la via di fuga per la banda di rapinatori che mercoledì mattina ha assaltato un camion carico di sigarette nel bivio di Monte Pino. L’Alfa, stando a indiscrezioni, sta portando i Carabinieri verso una precisa pista investigativa. I rapinatori (che potrebbero essere quattro) hanno lasciato tracce nel furgone Nissan abbandonato sulla strada (il mezzo che doveva servire per portare via 300 pacchi di sigarette), nel camion di Francesco Terrosu (la vittima dell’assalto) e probabilmente anche nell’Alfa Romeo trovata dai Carabinieri di Tempio. La banda ha lasciato una lunga scia di indizi che stanno per essere vagliati dagli investigatori. Il personale dell’Arma (Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro) sta verificando la posizione di diverse persone. L’Alfa Romeo, nascosta per la fuga e non utilizzata dai banditi, potrebbe rivelarsi un elemento chiave dell’inchiesta. Stando a indiscrezioni, i militari avrebbero concentrato l’attenzione su alcuni pregiudicati (originari del Nuorese) già coinvolti in rapine simili a quella fallita mercoledì mattina.

Quasi investito

Le condizioni dell'autista Francesco Terrosu, ferito dai rapinatori, sono in netto miglioramento. L’uomo, 57 anni, di La Maddalena, era alla guida del camion carico di sigarette finito nel mirino della banda. È stato colpito da un colpo di pistola (a tamburo) ad una gamba. E ora emergono altri particolari della colluttazione che ha fatto fallire il piano dei banditi. Terrosu, inizialmente, ha assecondato i rapinatori che lo tenevano sotto tiro, ha fatto credere loro che avrebbe portato il suo camion in uno sterrato a ridosso della Sp 38, un posto sicuro per effettuare il trasbordo delle sigarette. Ma poi, con un violento colpo di sterzo, ha colto di sorpresa l’uomo che, dentro l’abitacolo del camion, lo minacciava con la pistola. Un altro rapinatore è finito rovinosamente sull’asfalto ed è stato quasi investito dal camion. A quel punto, il bandito che era a bordo del camion ha ferito Terrosu. Il sangue trovato sul furgone Nissan (rubato a Nuoro e abbandonato dai malviventi) potrebbe essere del rapinatore ferito a causa della caduta. I Carabinieri avrebbero iniziato ad esaminare anche i filmati di un sistema di videosorveglianza posizionato lungo una delle strade percorse dalla banda.

RIPRODUZIONE RISERVATA