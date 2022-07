Rapina e armi, due condanne 

Un regolamento di conti per un debito di droga sfociato in una rapina e poi nel sangue. Un episodio violentissimo nel marzo di un anno a Ruinas, per il quale ieri sono arrivati gli ultimi verdetti del Tribunale: Gianluca Lostia, 41 anni di Ruinas è stato condannato a 11 anni; una pena di 10 anni invece è stata decisa per Giovanni Pisu, ventunenne di San Vero Milis. entrambi erano accusati di rapina e detenzione illegale di una pistola (a Pisu era contestata anche la detenzione di un coltello). Solo qualche settimana fa erano arrivate le sentenze per gli altri due protagonisti della vicenda che avevano scelto il rito abbreviato: Salvatore Sanna, cagliaritano 43 anni, è stato condannato a sei anni (il pm aveva chiesto una pena di 14 anni) mentre il 29enne Stefano Sanna a 4 anni e 8 mesi (per lui ne erano stati chiesti 12). Entrambi erano accusati di tentato omicidio, ma sono state riconosciute le attenuanti generiche.

La storia

I quattro erano finiti in carcere lo scorso agosto, dopo una lunga indagine dei carabinieri su una misteriosa aggressione. Secondo gli accertamenti, Pisu e Lostia avevano teso una sorta di trappola ai cagliaritani per regolare un debito per una fornitura di cocaina non pagata. Lostia avrebbe fatto entrare Sanna nella sua casa di Ruinas; ad aspettarli c’era Pisu, che con un passamontagna sul volto, avrebbe puntato la pistola contro Stefano Sanna per farsi consegnare i 45 mila euro che aveva con sé per acquistare altra droga. Sanna, minacciato di morte, lasciò il denaro e venne spinto fuori dalla casa. A quel punto l’aggressione: Pisu venne colpito con pugni e calci, gli fu lanciato contro anche un blocchetto di pietra che gli provocò fratture e traumi alla testa e in altre parti del corpo.

Il processo

Nella precedente udienza il pm Andrea Chelo aveva chiesto la condanna di Lostia e Pisu a 13 anni, ieri invece la parola è passata ai difensori, gli avvocati Fabio Costa e Pietro Diaz che hanno insistito sulla mancanza di prove ed elementi certi. I legali hanno insistito sulle varie contraddizioni, l’avvocato Costa ha ricordato che non sono mai stati ritrovati i soldi né la pistola o il passamontagna mentre il collega Diaz ha puntato su indagini lacunose e sul ruolo di Valentina Murgia, la fidanzata di uno dei cagliaritani che era presente quel giorno ma non è stata indagata. entrambi hanno solleictato l’assoluzione. Alla fine il collegio (presidente Carla Altieri, a latere Marco Mascia e Cristiana Argiolas) non ha riconosciuto nemmeno le attenuanti generiche e sono arrivate le condanne.