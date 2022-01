Rapina con pistola a Cortexandra 

Pensava di fare chissà quale colpo. Un bandito solitario ha scelto l’area di sosta del Centro commerciale di “Cortexandra”, sulla ex 131. Obiettivo? Rapinare il primo malcapitato a tiro. Erano le 18 di lunedì quando un automobilista ha parcheggiato la sua auto accorgendosi subito della presenza di un ragazzo armato di pistola. Lo sconosciuto si è fatto avanti: «Voglio i soldi che hai». «Soldi? gli ha risposto la vittima. Non ho nulla». Di certo, il bandito col revolver non pensava di trovarsi di fronte il sindaco di Baratili San Pietro, Alberto Pippia, agente di commercio. Il rapinatore ha riflettuto un attimo, poi è andato via, senza altre minacce. Pippia ha ovviamente ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri. Un’ora dopo, il presunto responsabile è stato identificato: Fabio Felleca, 19 anni, di Pirri, era in caserma. I carabinieri della Stazione di Sestu e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu lo hanno arrestato con l’accusa di tentata rapina. Oggi, l’udienza di convalida di fronte al giudice per le indagini prelimiari.

L’episodio

Il fatto è accaduto l’altra sera nell’area di sosta di un centro commerciale della ex strada statale 131, in località “Cortexandra”: il sindaco di Baratili San Pietro, arrivato all’imbrunire con la sua auto, aveva appena parcheggiato quando ha notato un ragazzo con una pistola in mano. Dopo lo scambio di parole fra la vittima e l’interlocutore, il malvivente si è allontanato indisturbato mentre il sindaco-agente di commercio contattava i carabinieri denunciando l’accaduto e fornendo alla centrale operativa dell’Arma preziosi dettagli sul giovane e sull’abbigliamento usato. L’allarme è così scattato con la mobilitazione dei carabinieri di Sestu e del Nucleo radiomobile di Quartu.

Le indagini

Sul posto anche il capitano Michele Cerri e il luogotenente Riccardo Pirali. Non è stato perso un minuto con le pattuglie che hanno subito setacciato il territorio. Poco lontano dalla zona della fallita rapina, i carabinieri hanno notato un giovane fermo su un marciapiede tenendo un atteggiamento sospetto. Fermato, è stato accompagnato in caserma e individuato per Fabio Felleca.