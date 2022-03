Rapina al furgone, pista in Ogliastra 

Pista iniziale confermata per la rapina fallita al furgone carico di sigarette, circa 300 mila euro di merce, avvenuta il 2 febbraio sulla Olbia-Tempio. Le indagini, stando a quanto trapela dalla Procura, avrebbero imboccato decisamente la direzione dell’Ogliastra e si parla di diverse persone fortemente sospettate di avere avuto un ruolo nel colpo. I pm di Tempio e i Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia non forniscono alcun elemento sulle attività in corso, ma l’inchiesta è in una fase delicata. Stando a indiscrezioni, la chiave di volta della vicenda è stata la reazione dell’autista del camion carico di sigarette, Francesco Terrosu, 57 anni, di La Maddalena. Opponendosi ai banditi, l’uomo, ferito a una gamba dai malviventi, non solo ha fatto fallire l’assalto, ma ha anche costretto i rapinatori a una fuga precipitosa. La banda ha lasciato numerose tracce nel furgone Nissan e nell’Alfa Romeo che sono stati lasciati sulla Provinciale 38. Il piano prevedeva che tutti i mezzi utilizzati venissero portati via dalla Sp38 e invece sono nelle mani dei Carabinieri.

Le tracce dei banditi

Le indagini sono condotte anche dagli investigatori del Comando provinciale di Sassari. A quanto pare le informazioni sui viaggi del camion (partito da Tempio) sarebbero state date ai responsabili dell’assalto da soggetti che vivono e lavorano a Olbia, persone che conoscevano il tragitto del mezzo commerciale. Alcuni dei presunti responsabili del colpo fallio erano comunque bene informati, probabilmente perché frequentano la Gallura per ragioni di lavoro. Non si escludono collegamenti con altri due assalti a mezzi carichi di sigarette avvenuti a Orgosolo e Oliena.

Il lavoro del Ris

Decisivi saranno i risultati degli accertamenti tecnici che la Procura di Tempio ha affidato al Ris sulle impronte e sul sangue trovati dentro il Nissan e nell’Alfa Romeo che risulta essere stata portata in Gallura dall’Ogliastra. Sempre stando a indiscrezioni, i Carabinieri avrebbero sentito diverse persone a Nuoro e a Olbia.