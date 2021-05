Rapina a mano armata nel b&b 

«Lasciateci andare, altrimenti vi sparo alle ginocchia, vi ammazzo». Minacce pronunciate puntando una pistola (vera o finta, per chi se l’è ritrovata davanti è cambiato poco) contro i titolari di un bed and breakfast preso di mira. È finita con un arresto e una denuncia la rapina che un uomo e una donna di Carbonia hanno compiuto nel b&b “Luna Blu” di via Satta nella notte fra domenica e lunedì. In manette, con l’accusa di rapina aggravata dall’uso delle armi, è finito Andrea Serafini, 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. Denunciata invece Ilaria Trullu, 48enne di Carbonia considerata la complice di Serafini.

Il blitz

I due sarebbero entrati in azione verso le 4. La rapina è riuscita (bottino di 150 euro più altri oggetti del b&b e una piccola cassaforte) ma non del tutto grazie alla reazione dei titolati dell’attività ricettiva. Sono stati svegliati nel cuore della notte dai rumori provenienti dagli alloggi al pian terreno, in quel momento privi di ospiti. In realtà gli “ospiti” c’erano, ma niente affatto graditi perché si trattava dei ladri. «La prima persona ad intervenire è stata mia figlia Angela – racconta Luciano Biggio, 70 anni - vicino all’ingresso lato giardino ha subito visto una ragazza». Quando Angela Biggio, avendo intuito quel che stava accadendo, ha coraggiosamente chiesto - e per certi versi imposto - alla donna di fermarsi, è rimasta quasi sorpresa: «Non ha opposto resistenza e a un certo punto ha iniziato a dire che non era colpa sua per quello che stava succedendo>. La donna non era un viso sconosciuto. Era stata loro cliente pochi giorni prima: «Si era fatta dare una stanza - rivela Luciano Biggio – adducendo problemi familiari: crediamo invece che fosse qui per studiare il posto».

La ricostruzione

In effetti l’irruzione sarebbe avvenuta o forzando, senza danneggiarla più di tanto, una finestra del pian terreno o usando delle chiavi che non sarebbero restituite: circostanza da vagliare. È probabile che i due siano entrati una prima volta insieme, e poi sarebbe rimasta nel B&B solo la donna: «Pensiamo sia andata così – aggiunge Biggio - perché abbiamo trovato in salotto una serie di oggetti sistemati in fila su una scrivania come in attesa di essere presi in un secondo momento». La reazione dei titolari ha rovinato i piani dei malviventi: «Forse non vedendola tornare - precisa il titolare - si è rifatto vivo l’uomo dopo neppure un minuto: ci ha puntato una pistola dicendo di lasciar stare la ragazza altrimenti ci avrebbe sparato». Dinanzi alla minaccia, nessuno si è opposto. Ma pochi minuti dopo è scattato l’allarme. Serafini è stato individuato ore dopo, arrestato e accompagnato a Uta. È difeso dall’avvocato Alessandro Corrias. Solo denunciata la donna. Forse oggi, o comunque entro i prossimi quattro giorni, l’arrestato verrà sottoposto all’interrogatorio di garanzia.

RIPRODUZIONE RISERVATA