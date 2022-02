«Randagi, il Comune intervenga» 

«La situazione del randagismo a Quartucciu e nelle campagne circostanti va oltre le possibilità di controllo delle singole associazioni che tentano loro malgrado di porre rimedio», scrive Medas, «in più di una occasione il primo cittadino ha dimostrato di essere sensibile al problema, nonostante gli sforzi già in essere, però è necessario realizzare ulteriori strategie e ogni soluzione che trascuri la sterilizzazione delle femmine non è oggi percorribile».

Senza una campagna di sterilizzazione non ci sarà soluzione, evidenzia Fatima Medas, presidente dell’associazione “Quattro zampe Ichnusa”, che in una missiva indirizzata al sindaco Pietro Pisu chiede un intervento tempestivo per arginare il fenomeno.

Quello dei cani randagi resta un problema nel territorio quartuccese. Nelle strade cittadine e soprattutto nella borgata di Sant’Isidoro capita troppo spesso di imbattersi in animali abbandonati o smarriti senza una meta. Più volte agli appelli dei volontari e dei cittadini si sono unite anche le voci di diversi consiglieri che hanno chiesto alla Giunta quali fossero le azioni messe in campo dal Comune.

Quello dei cani randagi resta un problema nel territorio quartuccese. Nelle strade cittadine e soprattutto nella borgata di Sant’Isidoro capita troppo spesso di imbattersi in animali abbandonati o smarriti senza una meta. Più volte agli appelli dei volontari e dei cittadini si sono unite anche le voci di diversi consiglieri che hanno chiesto alla Giunta quali fossero le azioni messe in campo dal Comune.

Senza una campagna di sterilizzazione non ci sarà soluzione, evidenzia Fatima Medas, presidente dell’associazione “Quattro zampe Ichnusa”, che in una missiva indirizzata al sindaco Pietro Pisu chiede un intervento tempestivo per arginare il fenomeno.

La proposta

«La situazione del randagismo a Quartucciu e nelle campagne circostanti va oltre le possibilità di controllo delle singole associazioni che tentano loro malgrado di porre rimedio», scrive Medas, «in più di una occasione il primo cittadino ha dimostrato di essere sensibile al problema, nonostante gli sforzi già in essere, però è necessario realizzare ulteriori strategie e ogni soluzione che trascuri la sterilizzazione delle femmine non è oggi percorribile».

L’associazione ““Quattro zampe Ichnusa” nel frattempo sta dialogando con le famiglie a basso reddito e con gli allevatori del territorio per informarli dell’utilità della sterilizzazione dei cani femmina.

«Dopo iniziali resistenze e diffidenza, siamo riuscite a fare sterilizzare, a nostre spese, cinque cani di proprietà, tutte le gatte di ben cinque colonie feline presenti su tutto il territorio quartuccese e sei gatte di proprietà di famiglie a basso reddito. Entro la fine di febbraio contiamo di far sterilizzare altri due cani femmina di proprietà», racconta Medas.

Un compito oneroso che non può essere sostenuto solamente dalle volontarie e dalle associazioni che operano nel territorio quartuccese.

L’appello

«È importante che sia il comune a farsi carico di queste spese», conclude la presidente dell’associazione, «per questo chiediamo al sindaco e all’amministrazione tutta di considerare la possibilità di promuovere una campagna di sterilizzazione gratuita per cani di proprietà di cittadini residenti nel comune di Quartucciu».

Una situazione allarmante quella descritta non solo dalla volontaria, ma anche dai consiglieri di minoranza Michela Vacca e Damiano Paolucci: «Speriamo che almeno le volontarie ricevano risposte. Le nostre interrogazioni in Consiglio comunale hanno avuto come replica una semplice alzata di spalle, come se l'argomento interessasse poco o niente al sindaco»», attaccano Vacca e Paolucci, «eppure i costi destinati alla lotta al randagismo sono raddoppiati rispetto alle precedenti amministrazioni ma i risultati non ci sono e lo dimostrano le numerose segnalazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata