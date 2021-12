Randagi, il Comune “aiuta” le adozioni 

Il loro sguardo, tra una corsa e l’altra, è quasi sempre rivolto al cancello di ingresso del canile. Sperano che chi varca la soglia sia il loro nuovo padrone. Tanti di quei cani del resto non hanno mai avuto una vita fuori da quella “casa” comune. Ora però ci tenta il Comune di Cabras a regalare agli amici a quattro zampe un futuro più roseo, tra coccole e passeggiate al parco.

Una nuova vita

Gli amministratori comunali hanno studiato un piano. Un modo sia per garantire agli animali una vita più dignitosa, sia per risparmiare non poche risorse: il Comune spende in media 78 mila euro all’anno per accudire i 65 cani che vivono nel canile di Silì. Tradotto: ogni cane costa circa 1200 euro l’anno alla comunità. Tanto per le casse delle amministrazioni sempre più magre e per i pochi contributi che arrivano dalla Regione. Ecco perché gli amministratori hanno deciso di agire in maniera decisa e originale.

Il sito Internet

A partire dal prossimo mese sarà on line un sito Internet dedicato solo ai randagi di proprietà del Comune di Cabras. Una sorta di carta d’identità per ognuno di loro. Oltre la foto e i dati vari, si potrà leggere una nota con la descrizione del carattere e della personalità di ogni cane. Tutto questo dopo un lavoro certosino che ha già svolto un educatore cinofilo all’interno del canile per conto del Comune.