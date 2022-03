Randagi aggressivi, è allarme 

Si chiama Tara la meticcia che adesso sarà costretta a vivere senza un occhio. È la sua proprietaria Irene Lo Giudice, 38 anni, a raccontare quanto è successo. «Io e mio marito stavamo guardando la tv quando abbiano sentito un guaito terribile e siamo subito corsi fuori», racconta. La scena che le si è presentata davanti è difficile da dimenticare: «C’era questo cane che afferrava per la testa la nostra cagnolina, che aveva l’occhio a penzoloni. Le ha provocato ferite anche al labbro. Come ci ha visto è scappato lasciandola sanguinante a terra».

E adesso nella zona c’è allarme anche per gli abitanti della zona che hanno paura di imbattersi in questi animali senza custodia e che per questo stanno rinunciando a passeggiare nelle vicinanze.

Ad avere la peggio è stata una cagnetta aggredita in via Dei Muscari, probabilmente proprio da uno di questi cani che l’ha afferrata mentre era arrampicata al muretto di casa per guardare fuori staccandole un occhio.

Dopo il Poetto e Molentargius è allarme randagi anche nel litorale. Nei giorni scorsi alcuni cani di grossa taglia simil pit-bull, sono stati segnalati dai residenti nella zona di via Dei Muscari e via Delle Zinnie.

L’emergenza

Tara si era affacciata al muretto del giardino, come fa sempre per sbirciare fuori. «È stata una cosa terribile», prosegue Lo Giudice. «L’abbiamo caricata in macchina e siamo corsi dal veterinario. Putroppo non c’è stata la possibilità di salvarle l’occhio ma per fortuna è viva anche se ancora terrorizzata. Noi abbiamo un bimbo piccolo e mi chiedo se al posto di Tara si fosse affacciato lui al nostro muretto. Non ci voglio nemmeno pensare. Ora quando usciamo di casa ci dobbiamo guardare le spalle. Erano cani grossi, a noi sono sembrati pitbull. Anche altre persone qui in zona hanno raccontato di esserseli trovati davanti. Chissà se hanno un padrone o se sono randagi. Speriamo che qualcuno controlli».

Nella costa

Dal litorale al centro è lo stesso allarme randagi. Da qualche tempo quattro simil maremmani, pare nati all’interno del parco di Molentargius, stanno creando apprensione sia dentro che fuori dall’area umida ed avrebbero aggredito delle persone. Di certo hanno ucciso alcuni gatti della colonia felina del Poetto, alcuni fenicotteri e seminato il panico in spiaggia dove sono stati avvistati qualche giorno fa. Uno è stato catturato dal canile Shardana, allertato dagli agenti della Polizia locale.

E purtroppo a creare problemi non sono solo i randagi. Molto spesso sono cani di proprietà che vengono lasciati senza custodia dai loro proprietari. Sono state una ventina le sanzioni e le denunce, emesse tra lo scorso anno e l’inizio di questo per omessa custodia. In alcune occasioni i cani sono stati catturati ma non si è riusciti a risalire ai proprietari – che sarebbero stati ultati – perché gli animali non avevano il microchip.

Di recente un pit bull lasciato libero di vagare nel centro storico, tra piazza Azuni e via Marconi, aveva sbranato due cani di piccola taglia che aveva trovato sulla sua strada, ne aveva ferito in modo grave un terzo e aveva provocato anche la caduta del proprietario, che era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

