Rally, la città scalda i motori 

Una ventina di alberghi e bed and breakfast coinvolti nel Rally mondiale, migliaia di presenze internazionali e ricadute, per il territorio, paragonabili a quelle registrate nella settimana di ferragosto. La competizione ritorna per la diciannovesima volta in Sardegna e la Riviera del Corallo si riappropria del ruolo di quartier generale con il parco assistenza allestito tra le banchine del porto e il piazzale della Pace, mentre sala stampa e direzione di gara saranno ospitati a Lo Quarter. «Un evento mondiale di assoluto rilievo che ormai ha trovato casa stabile in Sardegna – commenta il sindaco Mario Conoci – e che quest’anno, dopo Olbia, ritorna ad Alghero. Per noi rappresenta una occasione straordinaria per promuovere il territorio senza contare l’indotto diretto, legato alle presenze dei team e del grandissimo numero di spettatori che il Rally richiama».

Le prenotazioni

Gli hotel stanno già ricevendo le prenotazioni dai team che già erano stati ospiti le scorse edizioni. I bed and breakfast del centro hanno già bloccato le camere. Gli imprenditori turistici in passato avevano contato circa 25mila presenze in città, compresi i pendolari, e una occupazione delle camere attestata sul 75 per cento. Non male per l’ultima coda di primavera. «Il beneficio non è solo per Alghero – precisa Marco Montalto, presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo – ma per tutte le zone interessate dall’evento. A oggi si registrano le prime conferme degli addetti ai lavori, a rilento invece quelle degli appassionati che però diluiscono la loro presenza anche in zone dell’interno più vicine ai luoghi in cui si svolgono le prove». Stefano Visconti, presidente di Federalberghi provincia di Sassari conferma che la macchina del Rally si è già messa in moto «ma c’è sempre la spada di Damocle legata a una possibile recrudescenza dell’emergenza epidemiologica ed è anche per questo motivo che non abbiamo chiesto a nessuno le caparre».

