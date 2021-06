Rally Italia Sardegna, si parte  

È stato il nuovo shakedown di Loiri Porto San Paolo a offrire l’antipasto del 18º Rally Italia Sardegna, 5ª prova del Mondiale Wrc che si deciderà domenica dopo le 20 prove speciali spalmate in tre intense giornate di gara in Gallura. Ieri mattina, le potenti Wrc, Wrc2 e Wrc3 hanno lasciato il Molo Brin di Olbia per cimentarsi, dalle 9, nei 2,89 chilometri di Branatogghiu, dove i piloti hanno testato le vetture e la terra sarda e alla fine il più veloce è stato il belga della Hyundai, Neuville. Nel pomeriggio, i 55 equipaggi sono partiti per Alghero, negli ultimi 7 anni quartier generale del Rally Mondiale e nel 2021 sede della partenza e città da cui, all’alba, le auto si muoveranno verso le prime speciali. E da oggi si fa sul serio.

I segreti delle Speciali

Lo shakedown e le Speciali (10 da ripetere 2 volte) che decreteranno il vincitore della data sarda del Mondiale, sono nate dal genio di Tiziano Siviero, due volte campione del mondo in coppia col pilota Miki Biasion (1988 e 1989), gli ultimi italiani a riuscire nell’impresa. E lui ne racconta dettagli e segreti. «Lo shakedown era del tutto nuovo, studiato in collaborazione col comune di Loiri Porto San Paolo. Oggi partiremo invece dal Monte Acuto, il nostro porto sicuro. Prima la “Terranova”, che rientra dopo qualche anno, poi una versione di Lerno a misura di spettatore, la “Filigosu”: si parte con il guado, uno show interessante da vedere», anticipa Siviero, «nel pomeriggio si corrono la “Tempio”, identica all’anno scorso, e la “Tula”, modificata con l’aggiunta di un salto e accorciata per ridurre i chilometri del pomeriggio ed eliminare un po’ di tratti che avrebbero potuto rompere le macchine, cosa avvenuto l’anno scorso». E domani? Sul monte Acuto, le invariate “Coiluna-Loelle” e “Lerno-Monti di Alà, poi Bortigiadas e Sedini. Alla prima, vista in parte nel 2005, abbiamo aggiunto una nuova porzione e chiederò poi un feedback ai piloti. È bello confrontarsi, ma anche andare controcorrente», scherza. Bortigiadas non sarà molgo godibile per gli spettatori ma per i fotografi la parte finale è una manna, si vede persino la Corsica. «Abbiamo accorciato un po’ la Sedini-Castelsardo, eliminando i dossi finali».

Le novità domenicali

«Cala Flumini e Sassari-Argentiera non erano semplici da rimpiazzare ma abbiamo lavorato per cercare di portare a casa lo stesso risultato. Alla “Arzachena”abbiamo aggiunto inizio e fine inediti, per me farà la differenza. Poi la nuova powerstage, un contenitore di 7-8 km con dentro di tutto, guado compreso. Il podio della power? A Rena di Matteo, vietata al pubblico».

Ris tricolore

Il Ris 2021 è valido anche come 2ª data del Campionato Italiano Rally Terra e nello shakedown di ieri i sardi Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5) hanno registrato un ottimo 4º tempo (2’03”1). Il Cirt si deciderà oggi coi i doppi passaggi sulle Filigosu e Terranova. Alle 18.30 le premiazioni al Molo Bosazza.

