Rally, boom di arrivi in aeroporto 

Per l’Università di Sassari il Rally Italia-Sardegna avrebbe portato al territorio ricadute stimate in oltre 80 milioni di euro. La presenza di sessanta equipaggi, in rappresentanza di ventiquattro nazioni, l’ampia copertura televisiva internazionale e le migliaia di presenze, hanno regalato al nord dell’Isola enorme visibilità. «Un grande successo e una vetrina promozionale unica», conferma il sindaco di Alghero Mario Conoci che riporta con soddisfazione i dati certi del traffico passeggeri.

I dati

Il terminal “Riviera del Corallo” nei primi giorni del mese, in corrispondenza con il Rally mondiale, ha fatto registrare un aumento di viaggiatori che ha toccato quota 30 mila, cioè il 26,6 per cento in più rispetto al 2019. «Investire sui grandi eventi paga, con grande ritorno di visibilità e di impatto economico», continua il primo cittadino riferendosi anche allo show delle Frecce Tricolori che si era tenuto dieci giorni prima, richiamando in città tantissimi visitatori. Durante il lungo fine settimana del Rally hanno lavorato molto bene hotel, bed and breakfast, ristoranti e bar. «La città è stata invasa, con significativi benefici per il comparto economico che sono stati largamente superiori ai disagi. Tutto ciò – prosegue Mario Conoci – ha comportato sacrifici temporanei: la viabilità modificata con fisiologiche difficoltà e comprensibili lamentele».

La logistica

Le difficoltà non sono infatti mancate, specialmente per coloro che hanno dovuto usare l’auto per motivi di lavoro. La città era paralizzata e il porto blindato. Una decina di agenti della polizia locale sono arrivati da Cagliari a dare un mano nei punti più critici e il sindaco li ha voluti ringraziare per «il servizio eccezionale, puntuale, efficace» svolto insieme ai colleghi di Alghero. «È stato un grande lavoro di squadra che ha reso vincente la macchina organizzativa», conclude il sindaco.