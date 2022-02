Raimond, tutto in una notte 

È la prima squadra sarda maschile di pallamano a vincere la Coppa Italia. Ma quella realizzata domenica dalla Raimond Sassari di coach Luigi Passino è un’impresa storica, non inattesa. Perché fin dalla propria nascita, nel 2017, la società presieduta da Luana Morreale non ha mai nascosto le proprie ambizioni e ha costruito roster livello anche quando la pandemia ha reso tutto più complicato. Con i pugliesi del Conversano, campioni d’Italia e vincitori della Coppa nel 2021, i sassaresi sono stati protagonisti una vera battaglia finita 36-37, dopo tempi regolamentari (28-28), supplementari (31-31) e rigori a oltranza. Il successo regala un nuovo record a Passino, che 20 anni dopo essere stato il primo a vincere una Coppa Italia con una squadra femminile sarda, nel 2002, ora ha centrato l’impresa con una maschile. E dire che il sassarese, sulla panchina della Raimond, c’era tornato da 50 giorni, dopo averla lasciata un anno fa in seguito a una deludente Final8.

Il cerchio si chiude

«“Fino a un mese e mezzo fa tutto pensavo fuorché di tornare. Invece, 11 mesi e 20 giorni dopo, siamo qui vittoriosi», ha commentato soddisfatto Passino. «Avevo già vinto tre Coppe e due scudetti con Florgarden (2003) e Città dei Candelieri (2005), squadra con cui siamo arrivati terzi in Challenger Cup, la seconda Coppa Europea per importanza. Ma questo è davvero un bel traguardo, finalmente la Sardegna ha trionfato anche nel maschile». Così il coach allude alla sua Raimond, società che nel 2017 aveva visto nascere dalle ceneri di Jchnusa e Sinergia e partire dall’A2 dopo essere subentrata al Perfugas neopromosso col nome di Handball Sassari, lo stesso del club dei pionieri che, a fine anni ‘70, primi anni ‘80, regalava spettacolo in Piazza d’Italia. Passino, però, sulla panchina rossoblù si era seduto solo nel 2018, conquistando la promozione in A1 nel 2019, anno in cui il campionato fu interrotto per Covid ma che regalò comunque ai sassaresi la qualificazione in Ehf Cup. A febbraio 2020 l’addio del sassarese e squadra 2ª dopo essere stata affidata al catalano Serra, che in estate avrebbe ceduto le redini al serbo Kokuca, anch’egli destinato a lasciare, a ridosso di Natale, una Raimond seconda in classifica a un Passino pronto a sfruttare il nuovo mandato. «Ci speravamo, abbiamo sempre lavorato per questo, ma anche quando si dà il 100 % bisogna tenere conto di avversari ed episodi. Stavolta è andata bene e da oggi lavoreremo per lo scudetto, con un bel trofeo in bacheca che ci toglie pressione e ci dà fiducia».

Le carte vincenti

Roster lungo e di qualità, “che ha ancora del potenziale inespresso”, e due rinforzi già protagonisti. Uno è il portiere della nazionale Valerio Sampaolo, quasi scartato dal Bressanone e diventato Mvp della Final8 in rossoblù, dove affianca i “colleghi” Leban e Spanu, sassarese doc che ha parato il rigore decisivo a Morelli. L’altro è il terzino gabonese Tabanguet, funambolo capace di segnare 13 gol in finalissima. «Cherubino è esplosivo, ha il culto del fisico, un professionista da 2-3 allenamenti al giorno che devo tenere a freno, ma che trascina la squadra. Una specie di Cr7 della pallamano, un animale da competizione che ci darà tanto». E poi ci sono le mosse segrete. «In semifinale abbiamo svoltato con una squadra “bassottina” ma dinamica, con Bronzo, Nardin, Delogu e Tabanguet in avanti. Le carte si giocano le al momento giusto».