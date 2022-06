Raid tra le querce da sughero 

«Non ne posso più. Ancora una volta la mie sughere sono state vandalizzate, sfregiate da incivili che oltre a non avere rispetto per la proprietà altrui creano un grave danno ambientale. Denuncerò tutto alla Forestale». Pinuccio Soddu, pensionato 77enne di Gonnosfanadiga, ex professore di Biologia, ha dedicato la vita alla tutela di flora e fauna e ha sempre cercato di tramandare ai suoi studenti l’amore per il territorio e il rispetto per la biodiversità.

Il taglio sbagliato

Ora è vittima di un furto che, tra l’altro, ha creato un grave danno alle sue piante. «Ho diversi terreni in cui stanno crescendo delle sughere ma da diverso tempo c’è chi sfregia le mie piante creando danni e impoverendo il territorio. Non è la prima volta che alcune persone vanno nel mio terreno ed estraggono il sughero in maniera non autorizzata. Ho degli accordi con delle persone estremamente competenti per estrarre il sughero rispettando tempi e modi ma sono arrivati prima questi incivili che senza alcuna autorizzazione rubano il prodotto e lo fanno danneggiando il tronco». Il furto del sughero da piante troppo giovani o che hanno già dato i loro frutti pochi anni prima è un problema che Soddu ha riscontrato a partire da qualche anno fa. «Esattamente da quando è aumentato il prezzo del sughero da macina per cui si può venderlo senza prestare attenzione alla qualità».

La proprietà

Gli ultimi due episodi, nelle settimane scorse, hanno mandato l’ex professore su tutte le furie e così ha già fissato un appuntamento per incontrare i ranger del Corpo forestale e denunciare tutto. «Il primo furto è avvenuto nel terreno in località Lierus dove ho trovato più di otto sughere rovinate da chi lo ha estratto senza aspettare i dieci anni di maturazione. Due delle piante su cui hanno compiuto lo scempio sono secolari, parliamo di 200 anni ognuna». Ma le amare sorprese per Soddu non sono finite e due giorni fa, nel terreno in località Riu Suedda, ha trovato delle sughere di pochi anni decorticate. «Hanno danneggiato molte piante, alcune talmente giovani che potranno servire solo per il sughero da macina, altre rovinate al punto che per molti anni il sughero non sarà perfetto. Addirittura queste persone, entrate furtivamente nel mio terreno, sono state disturbate dall’arrivo di qualcuno e così hanno lasciato a terra il sughero senza nemmeno portarlo via».