Raid nei locali, cinque indagati 

Far West Olbia: quasi cinque mesi di razzie in città attribuite ad un gruppo di presunti ladri, che non sembrano trovare alcun ostacolo alle loro scorribande. È il quadro allarmante che emerge dalle informative dei Carabinieri e della Polizia. I pm di Tempio hanno sul tavolo atti che attribuiscono ad almeno cinque persone, tutte identificate e iscritte nel registro degli indagati, decine di colpi ai danni di baristi, di ristoratori, commercianti, ma anche di enti pubblici della città gallurese. Le indagini sono iniziate a fine estate e riguardano razzie anche recentissime. Le informative descrivono una situazione ormai al limite. In sostanza, gli stessi soggetti agiscono indisturbati, nonostante siano stati immortalati dalle telecamere dei circuiti di videosorveglianza e in qualche caso anche già arrestati o, quantomeno, sottoposti a perquisizioni che si sono concluse con il recupero di refurtiva. Carabinieri e Polizia avrebbero manifestato alla magistratura la loro preoccupazione per il clima di forte tensione in città. Ci sono titolari di attività commerciali e di locali pubblici che hanno già subito due o in qualche caso anche tre furti.

Misure inutili

Stando alle informative e alle segnalazioni indirizzate ai pm, alcuni degli indagati, avrebbero sistematicamente violato le misure cautelari, per quanto blande, già disposte a loro carico. Si parla, ad esempio, dell’obbligo di firma o del divieto di dimora a Olbia. A fine anno, dopo la denuncia e l’arresto di due persone, accusate di avere danneggiato alcune pizzerie, è emerso che gli stessi soggetti avevano preso di mira anche altri locali. La sensazione è che la trafila di arresto, convalida e direttissima, sia perfettamente inutile.

Danni ingenti

Le forze dell’ordine hanno chiesto ai magistrati strumenti più incisivi per fronteggiare una situazione che sta logorando i titolari di numerose attività commerciali cittadine. Oltre alla sensazione di insicurezza e al valore della refurtiva, nel conto delle razzie vanno messi anche i danni ingenti subiti dalle vittime. Sono state spaccate vetrate, divelti infissi e distrutti arredi dei locali. E derubati non sanno più a che santo votarsi.