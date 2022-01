Raid incendiario, chiosco distrutto 

L’unico a non essersi piegato alle fiamme è un cactus tra l’ingresso e la sala bar. Tutto il resto del chiosco New Flamingo è stato ridotto in cenere nell’inferno di fuoco che ha illuminato la notte tra sabato e ieri. Un attentato in piena regola avvenuto sul lungomare di Tancau, nel territorio di Lotzorai. Quando i vigili del fuoco di Tortolì sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che completare le operazioni di spegnimento e bonificare l’area. Le luci del mattino hanno svelato l’entità dei danni: dell’attività stagionale non è rimasto nulla, se non lo scheletro di alcuni elementi strutturali. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei coordinati dalla Procura della Repubblica.

L’incendio

D’inverno il lungomare di Tancau è una zona isolata dove le attività insistenti sono chiuse. Da queste parti c’è vita solo d’estate o al massimo dalla tarda primavera quando gli operatori turistici cominciano a sistemare i locali in previsione della stagione delle vacanze. Il New Flamingo è uno dei quattro chioschi affacciati sul mare dominato dall’Isolotto d’Ogliastra. Da maggio è un punto di ristoro frequentato sia di giorno che di notte sino a fine settembre. Sabato, poco prima della mezzanotte, gli incendiari hanno cancellato il locale che da anni anima la movida sulla spiaggia. Sono rimasti in piedi i pilastrini in cemento che sorreggevano il bancone principale e quelli su cui erano poggiati i travi della copertura. Gli altri elementi sono stati divorati dal fuoco e i pini anneriti dalla colonna di fumo. Tutt’intorno si sono salvate, oltre all’inossidabile cactus, le fioriere e la pedana adiacente all’area della cucina.

Le indagini

L’area non è videosorvegliata. Eventuali immagini avrebbero potuto sostenere l’attività investigativa dei carabinieri che sono intervenuti subito sul posto, lungo la strada che dalla rotonda sul mare conduce alla celebre discoteca Gazebo e alla zona dei campeggi. I militari hanno ascoltato proprietari e gestori per cercare di capire se nell’ultimo periodo abbiano ricevuto minacce. Resta da capire il movente di un fatto che ha scosso la comunità, già provata da una sequenza di attentati messi a segno negli ultimi mesi. I primi due in autunno ai danni di due imprenditori che hanno subito danni ai loro mezzi da lavoro, il terzo contro l’ex vicesindaco e attuale consigliere di opposizione Esquilino Cinus, cui sotto casa è stato bruciato il suv. A Capodanno un petardo ha sventrato un chiosco in piazza Repubblica.