Raid in sette negozi, danni a porte e vetrine  

Almeno sette tentativi di furto nella notte tra lunedì e ieri nelle vie del centro. Presi di mira negozi e attività commerciali di via Manno, via Sonnino e via Pergolesi. I ladri, forse una stessa banda, si sono spostati rapidamente cercando di forzare porte e ingressi: alla fine non sono riusciti a portare via nulla ma hanno lasciato numerosi danni. Sui raid sono in corso le indagini della Polizia, intervenuta con le pattuglie della Squadra volante e con gli esperti della Scientifica a caccia di tracce. E i commercianti hanno deciso di organizzarsi: «Per una nostra maggiore sicurezza abbiamo contattato una società di vigilanza notturna che a breve inizierà delle ronde di controllo», spiega Stefano Rolla, presidente dell’associazione Strada Facendo che rappresenta i titolari delle attività di via Manno e via Garibaldi.

Il messaggio

In via Sonnino ad essere finita nel mirino dei ladri per la seconda volta in una settimana, è stato il negozio di specialità alimentari e ristorante Salsamenteria. Sette giorni prima un ladruncolo aveva spaccato il vetro della porta d’ingresso portando via un prosciutto e delle forme di formaggio. Questa volta i ladri hanno provato a buttare giù la vetrata dell’ingresso secondario, provocando solo danni. «Lo sappiamo che siamo pieni di cose buone, ma la prossima volta bussate più piano», è il commento ironico di uno dei titolari, Fabrizio Cherchi. Che poi aggiunge: «È la seconda volta che se la prendono con noi. La Polizia, che ringraziamo per l’intervento immediato anche in questo secondo tentativo di furto, nel primo caso ha anche individuato il ladruncolo che è stato denunciato. Purtroppo in giro ci sono anche molte persone disperate ma in questo modo creano solo danni ad aziende e attività che stanno cercando di lavorare per tenere in piedi l’azienda».

L’emergenza

In via Manno sono almeno cinque i negozi presi di mira. Ieri mattina i titolari hanno notato i danni nelle porte e nelle vetrine. «Ci sono stati diversi tentativi di effrazione», evidenzia Rolla. «Nessuno ha avuto esito positivo, fortunatamente. Ma rimane il problema del senso di insicurezza tra i commercianti e negozianti, oltre ai danni». Sugli episodi sono in corso le indagini da parte della Polizia. E sono state recuperate le immagini di diversi impianti di videosorveglianza. «Siamo fiduciosi che i responsabili verranno identificati. Ringraziamo i poliziotti per il loro lavoro e invitiamo i commercianti a prendere il massimo delle precauzioni soprattutto nelle ore notturne». Ma sono in arrivo novità: «Di notte una società di vigilanza effettuerà delle ronde di controllo», annuncia Rolla.